TÜVASAŞ'tan "sürekli işçi" alımı

Türkiye Vagon Sanayi AŞ (TÜVASAŞ), fabrikada istihdam edilmek üzere 26 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek.

TÜVASAŞ Genel Müdürlüğünün Devlet Personel Başkanlığında yayımlanan ilanına göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla orta öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olan 26 sürekli işçi alımı yapılacak.

Talep şartlarına uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri veya hizmet merkezlerine ya da "www.iskur.gov.tr" internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Nihai listede yer alacak adaylar, yönetmelik hükümleri çerçevesinde şirkette sözlü sınava tabi tutulacak.

Başvurular, 26 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA