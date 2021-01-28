Tütünün yerini ayçiçeği aldı

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinin Hasanlar köyünde 80 yıldır tütün üreten 300 aile, artık ayçiçeği ile tahıl ekimi yapıyor.

Hisarcık ilçesinde 'Tütünkent' olarak bilinen Hasanlar köyünde yaşayan 300 aile, yaklaşık 80 yıl 'Sarıbağlar' cinsi tütün üreterek, geçimini sağladı. Ancak aileler son yıllarda tütün yerine ayçiçeği ve tahıl ekimine yöneldi. Köyde yaşayan Yüksel Kayaaltı, son 2 yıldır kazancı daha yüksek olduğu için ayçiçeği, tahıl ve sebze ürettiklerini söyledi. Kayaaltı, "Artık farklı ürünler üretiyoruz. Tüccarlar istenilen rakamı vermedi. Bu yüzden pek çok tütün üreticisi, artık tütün ekimini bırakmaya başladı. 'Sarıbağlar' olarak bilinen ürünümüzü bugün sadece 40 kadar aile üretiyor. Yetiştirilmesi zahmetli bir sanayi ürünü olan tütün ekimini bırakan köylü, yeni arayışa girdi. Bir kısmı şehre göç ederken büyük bir kısmı da hayvancılık ile kazancı daha iyi olan farklı ürünlere yöneldi" dedi.

Yüksel Kayaaltı, "Hasanlar köyünde 2020 yılı ürünü 40 ton tütün satın alındı. Kilosu 27 lira olan ürünün alım fiyatının yükseltilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKÇAY