Türkiye Yüzme Federasyonu'nda Erkan Yalçın yeniden başkan seçildi

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun 5'nci Olağan Genel Kurulu ve Mali Genel Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Abdullah Albunar'ın yaptığı genel kurulda yönetim ve faaliyet raporları ibra edildi.

Genel kurulda kullanılan 220 oydan, geçerli oyların 140'ını alan Erkan Yalçın yeniden başkanlığa seçildi. Diğer aday Uğur Orel Oral 77 oy alırken, 3 oy da geçersiz sayıldı.

"Salih Başparmak, Fatih Sezer, Cengiz Bingöl, Erkan Durdu, İrfan Özdemir, Tarkan Tüzmen, Kemal Bozdemir, Zeynep Demir Karameşe, Umut Gözen, Selim Ferit Kubat, Erhan Sarıgöl, Güven Duvan, Selçuk Demirel, Hakan Yıldız."