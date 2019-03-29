Türkiye Yat Kaptanları Derneği 30. Yılını Kutluyor

Türkiye Yat Kaptanları Derneği verdiği yemekle 30. yılını görkemli şekilde kutladı. Türkiye Yat Kaptanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Öksüz, "Derneğimiz 1989 yılında hizmet vermeye başladı. 25 senesini kabuğunun için geçiren derneğimiz son 5 yıldır vites yükseltti ve hizmetlerini artırdı. Yorucu bir fuar sürecinden sonra seçime girdik ve başarı ile çıktık. 12 seneden sonra beni tekrar başkan seçen üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi.

"ÜYE SAYIMIZI ARTIRACAĞIZ"

Dernek Başkanı Cengiz Öksüz, "Sosyal faaliyetleri olan bir derneğiz. Her türlü yardımlaşmayı sunuyoruz burada eğitim olsun diğer konular olsun üyelerimizin yanında yer alıyoruz. Üye sayımız yakında 3 bine kadar çıkacak ve bu bizi çok mutlu edecek. Ben 50 yılımı verdim bu mesleğe ve 12 yılı dernek başkanlığı ile geçti. Ve bu yolda hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"İNSAN İŞİNİ SEVERSE BAŞARI KENDİSİ GELİR"

Cengiz Öksüz, "İnsan yaptığı işi severse başarı kendiliğinden geliyor. Gece boyu yorulmadan usanmadan çalıştık. Bir sorun olmasın diye çok mücadele ettik ve sıkıntısız şekilde bu ana geldik. Durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Tek merkezli bir derneğiz. Doğu Akdeniz ve Eğe'de 9 tane temsilcimiz var. Buraları şubeye dönüştürüp tüm kıyılarda etkin olarak yer almak istiyoruz. Ülkemizi fethedeceğiz."