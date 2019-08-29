"Türkiye Su-35 ve Su-57 alır mı?" sorusuna Erdoğan'dan net yanıt

29.08.2019 07:53

Moskova ziyaretinin ardından dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile yaşanan F-35 krizinden sonra Rus yapımı Su-35 ve Su-57 uçaklarının alternatifler arasında olup olmadığı sorusuna "Niye olmasın? Boşuna gelmedik buraya" yanıtı verdi.

Moskova ziyaretinin ardından dönüş yolunda gazetecilere konuşan Erdoğan, Su-35 ve Su-57 uçaklarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

"F-35'LER NOKTASINDA BİZ PAZAR DEĞİLİZ"

"Su-35 ve Su-57 uçaklarını da incelediniz. F-35'lerin verilmemesi hâlinde Türkiye bu uçakları alternatif olarak değerlendirebilir mi?" sorusuna Erdoğan'ın yanıtı şöyle oldu:

"Bir defa şunun bilinmesi lazım; biz hiçbir zaman kendi bağımsızlık mücadelemizi birilerinin dudaklarının arasına bırakamayız. Uçak olsun, çeşitli savunma sistemleri olsun, helikopter olsun, bugüne kadar biz bunların teminini yaptık. F-35'ler noktasında biz pazar değiliz. Biz burada üreticiyiz. Burada eğer ABD bizimle ilgili kararını verirse, bir defa buradaki 8-9 ülkenin her birine uçak başına nereden bakarsanız bakın 8-9 milyon dolar maliyet bindiriyor. Biz şu anda beklemedeyiz. Birkaç gün içerisinde Sayın Trump ile telefon görüşmemiz olacak. Onların nihai kararını da öğrendikten sonra adımlarımızı atacağız. Yani biz şu endişeyi taşımıyoruz; "Acaba bu olmazsa ne olur" diye bir şey yok. Her şey olur. Temin edebileceğimiz pazarlar çok."

Erdoğan, "Su-35 ve Su-57 uçakları da alternatifler arasında mı?" sorusuna da "Niye olmasın? Boşuna gelmedik buraya." diye yanıt verdi.

PUTİN'E TEKNOFEST DAVETİ

Erdoğan Moskova'daki fuarı değerlendirerek "Rusya'da MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'na katıldık ve sektörün yeni ürünlerini yerinde tanıma fırsatımız oldu. Savunma sanayiinde Rusya ve diğer ülkelerle iş birliğimizi artırırken millî imkân ve kabiliyetlerimizi her alanda geliştiriyoruz. Bu vesileyle ben de Sayın Putin'i 17-22 Eylül'de İstanbul'da yapılacak Teknofest'e davet ettim." dedi.