Türkiye'nin Yerli Otomobili 500 Kilometre Menzili Yakalayacak Şekilde Tasarlanıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil ile alakalı açıklamalarda bulundu. Bir ekosistem ortaya çıkarmak istediklerini istediklerini belirten Varank, "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu 500 kilometre menzili yakalayacak bir araç üstünde çalışıyor. Bunu sadece otomobil projesi olarak görmüyoruz." dedi. Bakan Varank ayrıca 2022 yılının ikinci yarısında da araçların satışa çıkmış olacağını belirtti.

"BİR MARKA ORTAYA ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Planlandığı şekilde sürecin işlediğini, 2019'un sonunda bir prototipin ortaya çıkacağını, 2022 yılının ikinci yarısında da araçlar satışa çıkmış olacağını belirten Bakan Varank "Sadece bir otomobil yapmıyoruz. Bir marka ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu markanın dört dörtlük olması, tutunabilmesi, satılabilmesi lazım. Bayi ağının, yedek parçasının, tedarikçilerinin, servisinin olması lazım, pazarlamasını güzel yapmanız lazım. İhracat yapacaksınız, o kalitede, rakipleriyle yarışabilecek olması lazım" diye konuştu.

500 KİLOMETRE MENZİLLİ ARAÇ ÜSTÜNDE ÇALIŞILIYOR

Küresel pazarlarda da rekabet edecek bir fiyat yakalamaları gerektiğini söyleyen Varank, "Bu iş aslında bu sebeplerle uzun sürüyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, 500 kilometre menzili yakalayacak bir araç üstünde çalışıyor. Bunu sadece otomobil projesi olarak görmüyoruz. Bir ekosistem ortaya çıkaracağız" dedi.

SANAYİDE YERLİLEŞMENİN ÖNEMİNİ VURGULADI

Sanayide yerlileşme hamlesine de değinen Bakan Varank, "Amacımız, öncelikle yüksek cari açık verdiğimiz alanlar. Pilot sektör makine olacak. Eylül, ekim ayına kadar diğer sektörlerdeki ürünleri de ilan edeceğiz. Petrokimyada milyarlarca dolarlık açık veriyoruz, Ceyhan Petrokimya Endüstrisi Bölgesi de bu manada oldukça faydalı bir proje. Son aşamaya geldik" şeklinde konuştu. Uzay Ajansında yönetici kadrosuyla ilgili zorlandıklarını ifade eden Varank, "Türkiye'de uzay program ve projelerini yönetmiş çok az insanımız var. Üst düzey araştırma yapanlara ihtiyacımız var. Bu şartları taşıyan 242 başvuruyu değerlendiriyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.