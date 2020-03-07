Türkiye'nin en zengin 100 ismi belli oldu

07.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:36

Forbes Türkiye, Mart ayı sayısında bu yıl 15'inci kez hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı. 2019 yılında 3 milyar 700 milyon dolar servete sahip olan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker servetini 4 milyar 700 milyon dolara çıkararak yeniden Türkiye'nin en zengin ismi oldu. Murat Ülker 1 yılda servetini 1 milyar dolar attırdı.

Ülker'i 3 milyar 200 milyon dolarlık serveti ile Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak izliyor. Geçen yıl Türkiye'nin en zengin ismi olan Ilıcak'ın 3 milyar 800 milyon dolarlık serveti bulunuyordu. Türkiye'nin en zengin üçüncü insanı ise Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk oldu. Şahenk'in 2019 yılı serveti 2 milyar dolar olurken 2020 serveti 2 milyar 400 milyon dolara yükseldi.

İşte Türkiye'nin en zengin 100 ismi:

1- Murat Ülker Yıldız Holding 2020 serveti: 4,70 milyar dolar - 2019 serveti: 3,70 milyar dolar - 2018 serveti: 4,80 milyar dolar

2 - Erman Ilıcak Rönesans Holding 2020 serveti: 3,20 milyar dolar - 2019 serveti: 3,80 milyar dolar - 2018 serveti: 4 milyar dolar

3 - Ferit Şahenk Doğuş Holding 2020 serveti: 2,40 milyar dolar - 2019 serveti: 2 milyar dolar - 2018 serveti: 2,40 milyar dolar

4 - Hüsnü Özyeğin Fiba Holding 2020 serveti: 2,20 milyar dolar - 2019 serveti: 2,10 milyar dolar - 2018 serveti: 2,90 milyar dolar

6 - Hamdi Ulukaya Chobani Yoghurt 2020 serveti: 2,10 milyar dolar - 2019 serveti: 1,60 milyar dolar - 2018 serveti: 1,80 milyar dolar

6 - Suat Günsel Yakın Doğu Üniversitesi 2020 serveti: 2,10 milyar dolar - 2019 serveti: 1,80 milyar dolar - 2018 serveti: 1,90 milyar dolar

8 - Semahat Arsel Koç Holding 2020 serveti: 1,90 milyar dolar - 2019 serveti: 2 milyar dolar - 2018 serveti: 2,60 milyar dolar

9 - Mustafa Küçük LC Waikiki 2020 serveti: 1.80 Milyar Dolar - 2019 serveti: 1.20 milyar dolar - 2018 serveti: 2.70 Milyar Dolar

9 - Nihat Özdemir Limak Holding 2020 serveti: 1.80 Milyar Dolar - 2019 serveti: 1.70 Milyar Dolar - 2018 serveti: 1.70 Milyar Dolar

9- Rahmi Koç Koç Holding 2020 serveti: 1.80 Milyar Dolar - 2019 serveti: 1.90 Milyar Dolar - 2018 serveti: 2.50 Milyar Dolar

9 - Sezai Bacaksız Limak Holding 2020 serveti: 1.80 milyar dolar - 2019 serveti: 1.70 milyar dolar - 2018 serveti: 1.70 milyar dolar

13 - Mehmet Nazif Günal MNG Holding 2020 serveti: 1.60 milyar dolar - 2019 serveti: 1.10 milyar dolar - 2018 serveti: 1.70 milyar dolar

13 - Suna Kıraç Koç Holding 2020 serveti: 1.60 milyar dolar - 2019 serveti: 1.70 milyar dolar - 2018 serveti: 2.20 milyar dolar

15 - Ahmet Çalık Çalık Holding 2020 serveti: 1.50 milyar dolar - 2019 serveti: 1.90 milyar dolar - 2018 serveti: 1.60 milyar dolar

15 - Hamdi Akın Akfen Holding 2020 serveti: 1.50 milyar dolar - 2019 serveti: 1.10 milyar dolar - 2018 serveti: 1.10 milyar dolar

17 - Bülent Eczacıbaşı Eczacıbaşı Holding 2020 serveti: 1.40 milyar dolar - 2019 serveti: 1.60 milyar dolar - 2018 serveti: 1.50 milyar dolar

17 - Eren Özmen Sierra Nevada Corporation 2020 serveti: 1.40 milyar dolar - 2019 serveti: 1.20 milyar dolar - 2018 serveti: 1.50 milyar dolar

17 - Faruk Eczacıbaşı Eczacıbaşı Holding 2020 serveti: 1.40 milyar dolar - 2019 serveti: 1.50 milyar dolar - 2018 serveti: 1.50 milyar dolar

17 - Fatih Özmen Sierra Nevada Corporation 2020 serveti: 1.40 milyar dolar - 2019 serveti: 1.20 milyar dolar - 2018 serveti: 1.50 milyar dolar

17 - Mehmet Ali Aydınlar Acıbadem 2020 serveti: 1.40 milyar dolar - 2019 serveti: 1.40 milyar dolar - 2018 serveti: 1.10 milyar dolar

17 - Osman Kibar Samumed 2020 serveti: 1.40 milyar dolar - 2019 serveti: 2.10 milyar dolar - 2018 serveti: 2.80 milyar dolar

17 - Turgay Ciner Park Holding 2020 serveti: 1.40 milyar dolar - 2019 serveti: 1.60 milyar dolar - 2018 serveti: 1.60 milyar dolar

24 - Deniz Şahenk Doğuş Holding 2020 serveti: 1.20 milyar dolar - 2019 serveti: 1.10 milyar dolar - 2018 serveti: 1.30 milyar dolar

25 - Ahmet Nazif Zorlu Zorlu Holding 2020 serveti: 1.10 milyar dolar - 2019 serveti: 0.95 milyar dolar - 2018 serveti: 1.40 milyar dolar

25 - Aydın Doğan Doğan Holding 2020 serveti: 1.10 milyar dolar - 2019 serveti: 850 milyon dolar - 2018 serveti: 830 milyon dolar

25 - Murat Vargı MV Holding 2020 serveti: 1.10 milyar dolar - 2019 serveti: 1.30 milyar dolar - 2018 serveti: 1.10 milyar dolar

25 - Şefik Yılmaz Dizdar LC Waikiki 2020 serveti: 1.10 milyar dolar - 2019 serveti: 750 milyon dolar - 2018 serveti: 1.70 milyar dolar

29 - Sinan Tara Enka İnşaat 2020 serveti: 1.00 milyar dolar - 2019 serveti: 900 milyon dolar - 2018 serveti: 1.20 milyar dolar

30 - Melih Abdulhayoğlu Mavecap 2020 serveti: 900 milyon dolar - 2019 serveti: 1.80 milyar dolar - 2018 serveti: 1.60 milyar dolar

31 - Lucien Arkas Arkas Holding 2020 serveti: 850 milyon dolar - 2019 serveti: 0.85 milyar dolar - 2018 serveti: 900 milyon dolar

31 - Mustafa Latif Topbaş BİM 2020 serveti: 850 milyon dolar - 2019 serveti: 900 milyon dolar - 2018 serveti: 1.20 milyar dolar

33 - Fatma Tuba Yazıcı Diler Holding 2020 serveti: 800 milyon dolar - 2019 serveti: 900 milyar dolar - 2018 serveti: 1.10 milyar dolar

33 - Hasan Çolakoğlu Çolakoğlu Metalurji 2020 serveti: 800 milyon dolar - 2019 serveti: 650 milyon dolar - 2018 serveti: 850 milyon dolar

33 - Mehmet Rüştü Başaran Habaş 2020 serveti: 800 milyon dolar - 2019 serveti: 900 milyon dolar - 2018 serveti: 1.10 milyar dolar

33 - Ömer Koç Koç Holding 2020 serveti: 800 milyon dolar - 2019 serveti: 750 milyon dolar - 2018 serveti: 830 milyon dolar

37 - Ali Ağaoğlu Ağaoğlu İnşaat 2020 serveti: 750 milyon dolar - 2019 serveti: 850 milyon dolar - 2018 serveti: 1.10 milyar dolar

37 - Bernard Arkas Arkas Holding 2020 serveti: 750 milyon dolar - 2019 serveti: 750 milyon dolar - 2018 serveti: 800 milyon dolar

37 - Claire Arcas Arkas Holding 2020 serveti: 750 milyon dolar - 2019 serveti: 750 milyon dolar - 2018 serveti: 800 milyon dolar

37 - Çiğdem Sabancı Bilen Sabancı Holding 2020 serveti: 750 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 800 milyon dolar

37 - Diane Arcas Göçmez Arkas Holding 2020 serveti: 750 milyon dolar - 2019 serveti: 750 milyon dolar - 2018 serveti: 800 milyon dolar

37 - Suzan Sabancı Dinçer Sabancı Holding 2020 serveti: 750 milyon dolar - 2019 serveti: 650 milyon dolar - 2018 serveti: 850 milyon dolar

43 - Ali Koç Koç Holding 2020 serveti: 700 milyon dolar - 2019 serveti: 675 milyon dolar - 2018 serveti: 850 milyon dolar

43 - Ali Ülker Yıldız Holding 2020 serveti: 700 milyon dolar - 2019 serveti: 650 milyon dolar - 2018 serveti: 800 milyon dolar

43 - Demir Sabancı Sabancı Holding 2020 serveti: 700 milyon dolar - 2019 serveti: 700 milyon dolar - 2018 serveti: 700 milyon dolar

43 - Fikret Öztürk Öztürk Yatırım 2020 serveti: 700 milyon dolar - 2019 serveti: 750 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar

43 - Olgun Zorlu Zorlu Holding 2020 serveti: 700 milyon dolar - 2019 serveti: 650 milyon dolar - 2018 serveti: 1 milyar dolar

43 - Serra Sabancı Sabancı Holding 2020 serveti: 700 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 800 milyon dolar

49 - Ahmet Özokur Yıldız Holding 2020 serveti: 650 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 725 milyon dolar

49 - Erol Çarmıklı Nurol Holding 2020 serveti: 650 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 750 milyon dolar

49 - İzak Şenbahar Alexico Group 2020 serveti: 650 milyon dolar - 2019 serveti: 700 milyon dolar - 2018 serveti: 700 milyon dolar

49 - Mehmet Avni Kiğılı Hayat Holding 2020 serveti: 650 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 600 milyon dolar

49 - Mehmet Oğuz Çarmıklı Nurol holding 2020 serveti: 650 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 750 milyon dolar

49 - Nurettin Çarmıklı Nurol Holding 2020 serveti: 650 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 750 milyon dolar

49 - Şevket Sabancı Esas Holding 2020 serveti: 650 milyon dolar - 2019 serveti: 650 milyon dolar - 2018 serveti: 900 milyon dolar

49 - Ünal Aysal Unit Investment 2020 serveti: 650 milyon dolar - 2019 serveti: 850 milyon dolar - 2018 serveti: 925 milyon dolar

57 - Ahmet Afif Topbaş BİM 2020 serveti: 600 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 700 milyon dolar

57 - Erhan Kurdoğlu Ata Holding 2020 serveti: 600 milyon dolar - 2019 serveti: 650 milyon dolar - 2018 serveti: 550 milyon dolar

57 - İbrahim Erdemoğlu Erdemoğlu Holding 2020 serveti: 600 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 650 milyon dolar

57 - İpek Kıraç Koç Holding 2020 serveti: 600 milyon dolar - 2019 serveti: 550 milyon dolar - 2018 serveti: 700 milyon dolar

57 - Korhan Kurduoğlu Ata Holding 2020 serveti: 600 milyon dolar - 2019 serveti: 650 milyon dolar - 2018 serveti: 550 milyon dolar

57 - Yalçın Sabancı Yasa Holding 2020 serveti: 600 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 650 milyon dolar

63 - Zeki Cemal Özen Defacto 2020 serveti: 575 milyon dolar

64 - Ahmet Cengiz Cengiz Holding 2020 serveti: 550 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 650 milyon dolar

64 - Ali Erdemoğlu Erdemoğlu Holding 2020 serveti: 550 milyon dolar - 2019 serveti: 450 milyon dolar - 2018 serveti: 550 milyon dolar

64 - Ekrem Cengiz Cengiz Holding 2020 serveti: 550 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 650 milyon dolar

64 - İbrahim Çeçen IC Holding 2020 serveti: 550 milyon dolar - 2019 serveti: 550 milyon dolar - 2018 serveti: 625 milyon dolar

64 - Kamil Yazıcı Anadolu Grubu 2020 serveti: 550 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 600 milyon dolar

64 - Mehmet Cengiz Cengiz Holding 2020 serveti: 550 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 650 milyon dolar

64 - Nezih Barut Abdi İbrahim İlaç 2020 serveti: 550 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 750 milyon dolar

64 - Ömer Sabancı Sabancı Holding 2020 serveti: 550 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 650 milyon dolar

64 - Şeref Cengiz Cengiz Holding 2020 serveti: 550 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 650 milyon dolar

64 - Yıldırım Demirören Demirören Holding 2020 serveti: 550 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar

74 - Dilek Sabancı Sabancı Holding 2020 serveti: 525 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 600 milyon dolar

74 - Sevil Sabancı Sabancı Holding 2020 serveti: 525 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 600 milyon dolar

74 - Ali Metin Kazancı Kazancı Holding 2020 serveti: 525 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 800 milyon dolar

74 - Aziz Torun Torunlar Gıda 2020 serveti: 525 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 700 milyon dolar

74 - Mehmet Torun Torunlar Gıda 2020 serveti: 525 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 700 milyon dolar

79 - Ali İsmail Sabancı Esas Holding 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 700 milyon dolar

79 - Ali Rıza Yıldırım Yıldırım Holding 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 525 milyon dolar

79 - Birol Altınkılıç Altınmarka Gıda 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti:

79 - Ceyda Lale Tara Enka İnşaat 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 450 milyon dolar - 2018 serveti:

79 - Demet Sabancı Çetindoğan Sabancı Holding 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 650 milyon dolar - 2018 serveti: 800 milyon dolar

79 - Emine Sabancı Kamışlı Esas Holding 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 700 milyon dolar

79 - Fikret Tayfun Demirören Demirören Holding 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 450 milyon dolar - 2018 serveti:

79 - Hanzade Doğan Boyner Doğan Holding 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti:

79 - Leyla Tara Suyabatmaz Enka İnşaat 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 450 milyon dolar - 2018 serveti:

79 - Meltem Demirören Oktay Demirören Holding 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti:

79 - Yasemin Zeynep Keyman Enka İnşaat 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 450 milyon dolar - 2018 serveti:

79 - Yüksel Yıldırım Yıldırım Holding 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 525 milyon dolar

91 - Nurten Öztürk Öztürk Yatırım 2020 serveti: 475 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti:

91 - Tuncay Özilhan Anadolu Grubu Holding 2020 serveti: 475 milyon dolar - 2019 serveti: 450 milyon dolar - 2018 serveti: 525 milyon dolar

91 - Tülay Aksoy Anadolu Grubu 2020 serveti: 475 milyon dolar - 2019 serveti: 450 milyon dolar - 2018 serveti: 525 milyon dolar

91 - Vildan Gülçelik Enka İnşaat 2020 serveti: 475 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti: 650 milyon dolar

95 - Aylin Elif Koç Koç Holding 2020 serveti: 450 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti:

95 - Erdal Aksoy Aksoy Holding 2020 serveti: 450 milyon dolar - 2019 serveti: 450 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar

95 - Esra Çiğdem Koç Koç Holding 2020 serveti: 450 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti:

95 - Hakkı Yıldız YıldızlarYatırım Holding 2020 serveti: 450 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti:

95 - Hasan Yıldız YıldızlarYatırım Holding 2020 serveti: 450 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti:

99 - Kağan Gürsel Kiska İnşaat 2020 serveti: 450 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar

100 - Ahmet Kibar kibar holding 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar

100 - Ali Kibar Kibar Holding 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar

100 - Arzuhan Doğan Yalçındağ Doğan Holding 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: geri döndü - 2018 serveti:

100 - Asım Kibar Kibar Holding 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar

100 - Aysun Kibar Kibar Holding 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar

100 - Bayram Yusuf Aslan İÇDAŞ Demir Çelik 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar

100 - Begümhan DoğanFaralyalı Doğan Holding 2020 serveti: 400 milyon dolar

100 - Cemil Kazancı Kazancı Holding 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti: 575 milyon dolar

100 - Erden Timur Timur Gayrimenkul 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 450 milyon dolar - 2018 serveti: 550 milyon dolar

100 - Hüseyin Ağaoğlu Ağaoğlu İnşaat 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 450 milyon dolar - 2018 serveti: 600 milyon dolar

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