: Türkiye'nin en güvenilir spor yorumcusu Rıdvan Dilmen

20.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:23

Ada Araştırma Şirketi Türkiye'nin en güvenilir, sporcuları, sanatçıları, komedyenleri ve siyasilerinin kimler olduğunu belirledi. 25-30 Kasım tarihleri arasında 30 büyükşehirde 2768 kişiyle gerçekleştirilen ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Türkiye'nin en güvenilir spor yorumcusu yüzde 20.1 oy alan Rıdvan Dilmen olurken Dilmen'i 14.8 ile Erman Toroğlu, 10.9 ile Ali Ece takip etti.

İşte anket sonucu:

Haber Videosu