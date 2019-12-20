Türkiye'nin en güvenilir spor yorumcusu Rıdvan Dilmen
Ada Araştırma Şirketi, Türkiye'nin en güvenilir spor yorumcusunu belirledi. Yüzde 20.1 oy alan Rıdvan Dilmen ilk sırada yer alırken Dilmen'i yüzde 14.8 ile Erman Toroğlu takip etti.
20.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:23
Ada Araştırma Şirketi Türkiye'nin en güvenilir, sporcuları, sanatçıları, komedyenleri ve siyasilerinin kimler olduğunu belirledi. 25-30 Kasım tarihleri arasında 30 büyükşehirde 2768 kişiyle gerçekleştirilen ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Türkiye'nin en güvenilir spor yorumcusu yüzde 20.1 oy alan Rıdvan Dilmen olurken Dilmen'i 14.8 ile Erman Toroğlu, 10.9 ile Ali Ece takip etti.
İşte anket sonucu:
Haber Videosu: Türkiye'nin en güvenilir spor yorumcusu Rıdvan Dilmen
HABER YORUMLARI (17)
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nerde yorumculuk yapıyor RIDVAN BEYCevap Yaz Yayından Kaldır
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rıdvan mı ; sesli gülüyorum puhahahahaha.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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dobermana güvenilir diyenin akıl sağlığından şübhe ederim adam yorum yabmıyoki hakaret ediyo sürekli sallıyo ayrıca orda serdar ali çeliklerin de olması lazımCevap Yaz Yayından Kaldır
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erman toroğlu ve mehmet demirkol birinci gerisi faso fisoCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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konu fener olursa hakemde hata yaptıysa güvenilirlik koca sıfır. diger maçlarda ıdare eder yorumları.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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fener yalakası rıdvan mı en güvenilir :))Cevap Yaz 14 4 Yayından Kaldır
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Ali ECE, Uğur KARAKULLUKCU, Mehmet DEMİRKOL ve ek olarak Güntekin ONAY gibi 4 kaliteli ismin eğer ilk dört sırada değilse o liste yalan dolandır. Ciddiyetsiz ve tamamen taraflı bir araştırma bence. Rıdvan DİLMEN çok kötü diyemem mesela ama ilk dörde giremez burada. Araştırma tamamen yanlı.Cevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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ALİ ECE 1 NUMARADIR ! ERMAN TOROĞLU ne ya . . Şaka mıCevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
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AHMET ÇAKAR LİSTEDE 5. Mİ ?? ANKETİ YAPANA İNANCIM KALMADI SUAN :))Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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bence popülerlik listesi bu güvenilirlikle alakası yokCevap Yaz 8 Yayından Kaldır