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Türkiye'nin en güvenilir spor yorumcusu Rıdvan Dilmen

Ada Araştırma Şirketi, Türkiye'nin en güvenilir spor yorumcusunu belirledi. Yüzde 20.1 oy alan Rıdvan Dilmen ilk sırada yer alırken Dilmen'i yüzde 14.8 ile Erman Toroğlu takip etti.

20.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:23

Ada Araştırma Şirketi 'nin en güvenilir, sporcuları, sanatçıları, komedyenleri ve siyasilerinin kimler olduğunu belirledi. 25-30 Kasım tarihleri arasında 30 büyükşehirde 2768 kişiyle gerçekleştirilen ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Türkiye'nin en güvenilir yorumcusu yüzde 20.1 oy alan olurken Dilmen'i 14.8 ile , 10.9 ile Ali Ece takip etti.

İşte anket sonucu:


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: Türkiye'nin en güvenilir spor yorumcusu Rıdvan Dilmen
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HABER YORUMLARI (17)

  • HAKANCA:
    dobermana güvenilir diyenin akıl sağlığından şübhe ederim adam yorum yabmıyoki hakaret ediyo sürekli sallıyo ayrıca orda serdar ali çeliklerin de olması lazım
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  • SUMEN:
    konu fener olursa hakemde hata yaptıysa güvenilirlik koca sıfır. diger maçlarda ıdare eder yorumları.
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  • YENİ PATAGONYA:
    Ali ECE, Uğur KARAKULLUKCU, Mehmet DEMİRKOL ve ek olarak Güntekin ONAY gibi 4 kaliteli ismin eğer ilk dört sırada değilse o liste yalan dolandır. Ciddiyetsiz ve tamamen taraflı bir araştırma bence. Rıdvan DİLMEN çok kötü diyemem mesela ama ilk dörde giremez burada. Araştırma tamamen yanlı.
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