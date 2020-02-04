Türkiye’nin en büyük dijital bankası olacağız

04.02.2020 08:32 | Son Güncelleme: 04.02.2020 08:32

Credit Europe Bank NV'nin 25'inci kuruluş yılında konuşan Fiba Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, "Fibabanka'yı da Türkiye'nin en büyük dijital bankası yapacağız" dedi. Handan Sema Ceylan'ın haberi...