Türkiye’nin en büyük dijital bankası olacağız
Credit Europe Bank NV'nin 25'inci kuruluş yılında konuşan Fiba Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, "Fibabanka'yı da Türkiye'nin en büyük dijital bankası yapacağız" dedi.
04.02.2020 08:32 | Son Güncelleme: 04.02.2020 08:32
Credit Europe Bank NV'nin 25'inci kuruluş yılında konuşan Fiba Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, "Fibabanka'yı da Türkiye'nin en büyük dijital bankası yapacağız" dedi. Handan Sema Ceylan'ın haberi...
Kaynak: Dunya.com