Haberler » Ekonomi » Türkiye’nin en büyük dijital bankası olacağız - Ekonomi

Türkiye’nin en büyük dijital bankası olacağız

Credit Europe Bank NV'nin 25'inci kuruluş yılında konuşan Fiba Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, "Fibabanka'yı da Türkiye'nin en büyük dijital bankası yapacağız" dedi.

04.02.2020 08:32 | Son Güncelleme: 04.02.2020 08:32
Türkiye’nin en büyük dijital bankası olacağız

NV'nin 25'inci kuruluş yılında konuşan Fiba Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, "Fibabanka'yı da 'nin en büyük dijital bankası yapacağız" dedi. Handan Sema Ceylan'ın haberi...

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler