Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesi Rumları gerdi: Türkler sondajı durdursun

16.11.2019 21:06 | Son Güncelleme: 16.11.2019 21:12

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Fatih sondaj gemimiz, kıta sahanlığımızdaki görevinin tamamlanmasının ardından dün Karpaz Burnu'nun güneyindeki yeni faaliyetine başladı" açıklamasında bulunmuştu. Türkiye'nin Karpaz burnu açıklarında sondaj faaliyeti başlayacağı yönündeki açıklaması üzerine Rum Başkanlık Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye, tüm sondajları sona erdirsin" denildi.

"RUMLARIN EGEMENLİK HAKLARI ÇİĞNENDİ" DEDİLER

Türkiye'nin, bölgede yasadışı faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen açıklamada, "Türkiye'nin Rumların egemenlik haklarını çiğnediği" savunuldu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarıyla, "uluslararası hukuku ve AB hukukunu kışkırtıcı düzeyde küçümsediği" kaydedilen açıklamada, KKTC'nin TPAO'ya söz konusu araştırmalar için yetki verdiği argümanının hiçbir yasallığı bulunmadığı öne sürüldü.

"TAVİZLER VERMEYE MECBUR KALACAĞIZ"

Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis de, "Türkiye'nin söz konusu eylemlerle Kıbrıs Rum tarafını, Kıbrıs müzakerelerinin sonucunu etkileyecek tavizler vermeye mecbur bırakacak yeni oldubittiler yaratmaya çalıştığını" öne sürdü.

Kaynak: DHA