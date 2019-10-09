Türkiye'nin başlattığı harekat sonrası altın ve dolar yükselişe geçti

09.10.2019 18:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 16.10 sularında Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla Fırat'ın doğusuna askeri operasyonun başladığı bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Harekatın başlamasıyla altın ve dolar yukarı yönlü hareketlendi. Dolar kritik seviye olan 5,85'i aşarken, altın ise 285 lira seviyelerine kadar yükseldi.

HAREKATLA DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Dün ABD Başkanı Trump'ın tehditleriyle 5,84'e kadar yükselen dolar, Trump'ın daha sonra verdiği ılımlı mesajlarla akşam saatlerinde düşüşe geçerek 5,78'e kadar çekilmişti. Ancak kur burada kalıcı olamadı. Dolar, bu sabah en düşük 5,81, en yüksek 5,84'ü gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını duyurmasıyla hareketlenen kur 5,85 seviyesini aştı. Kur şu sıralar 5,87'den işlem görüyor.

GRAM ALTIN 285 LİRAYA YÜKSELDİ

Dolarda yaşanan hareket altında da yaşandı. Harekat öncesi 282 lira seviyesinde olan gram altın şu sıralar 285 lira seviyesinden işlem görüyor.

'DOLARDA 5,84, GRAM ALTINDA İSE 284 LİRA DİRENÇ KONUMUNDA'

Sabah saatlerinde açıklama yapan analistler, dolarda 5,84 seviyesinin, gram altında ise 284 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetmişti.