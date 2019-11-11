Türkiye-İzlanda maçının oranları belli oldu!

11.11.2019 17:21 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:21

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Türkiye, TT Arena Stadı'nda İzlanda'yı konuk edecek. İddaa risk yönetimi de kritik maç öncesi karşılaşmanın oranlarını belirledi. A Milli Takımımız, 1.60 oranıyla favori olarak gösterildi. İzlanda'ya ise 3.75 oran verildi. Maçın beraberlik oranı ise 3.20 olarak belirlendi.

Türkiye - İzlanda maçı iddaa oranları şu şekilde:

Türkiye: 1.60

Beraberlik: 3.20

İzlanda: 3.75

Alt: 1.65

Üst: 1.80

Gol var: 1.70

Gol yok: 1.70