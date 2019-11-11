Türkiye-İzlanda maçının oranları belli oldu!
Türkiye'nin İzlanda'yı konuk edeceği mücadelenin İddaa oranları belli oldu. A Milli Takımımız, 1.60 oranıyla favori olarak gösterildi.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Türkiye, TT Arena Stadı'nda İzlanda'yı konuk edecek. İddaa risk yönetimi de kritik maç öncesi karşılaşmanın oranlarını belirledi. A Milli Takımımız, 1.60 oranıyla favori olarak gösterildi. İzlanda'ya ise 3.75 oran verildi. Maçın beraberlik oranı ise 3.20 olarak belirlendi.
Türkiye - İzlanda maçı iddaa oranları şu şekilde:
Türkiye: 1.60
Beraberlik: 3.20
İzlanda: 3.75
Alt: 1.65
Üst: 1.80
Gol var: 1.70
Gol yok: 1.70
Haber Videosu: Türkiye-İzlanda maçının oranları belli oldu!