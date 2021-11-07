Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, güven tazeledi

ANKARA (AA) - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, tek aday olarak girdiği genel kurulda yeniden başkanlığa seçildi.

Federasyonun 5. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da Meyra Palace Hotel'de gerçekleştirildi.

Genel kurulda yönetim kurulunun mali ve idari faaliyetleri ve bütçesi oylanarak ibra edildi.

Genel kuruldaki konuşmasında Başkan Hakan Kazancı, şanlı tarihten miras kalan geleneksel spor dallarını yaşatmak ve paha biçilmez değerleri gelecek nesillere taşımak için yeniden "Bismillah" dediklerini belirterek, "Geçmişten günümüze taşımakta olduğumuz geleneksel spor dallarından atlı cirit, atlı kızak, atlı okçuluk, rahvan binicilik, kökbörü, aba güreşi, kuşak güreşi, şalvar güreşi ve geleneksel kızak sporlarımızı gelecek nesillerde ölümsüz hale getirmek için mücadele etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kovid-19 salgınının geleneksel spor dallarını da etkilediğini ancak bugünlerde spor faaliyetlerini artırdıklarını dile getiren Kazancı, şunları kaydetti:

"Geleneksel sporlarımızın devamlılığı ancak gençlerimizin sahiplenmesine bağlıdır. Gençlerimizi geleneksel sporlara teşvik etmek için tesisleşme yolunda büyük adımlarla ilerliyoruz. Ankara'da hali hazırda bir arazi üzerine 32 bölümlük kurduğumuz tesisimiz, Ankaralı hemşerilerimizin yoğun ilgisini çekmiştir."

Tesisleşme alanında birçok çalışmalarının devam ettiğini aktaran Kazancı, "Yeni dönemde her il temsilciliğimiz kendi ili için en az 3 faaliyet planlamasını sağlayacak şekilde düşüncelerimiz mevcuttur. Eğitim öncelikli en önemli başlığımız olacak. Federasyonumuza bağlı spor dallarıyla ilgili düzenlemeler ve eksiklikleri gidermek için eğitim ve istişare kampları düzenleyeceğiz. Hakem ve antrenör teşviklerini artıracak, eğitim ve sertifika alt yapısını geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Atalarımızın ruhuna da sporuna da sahip çıkma zamanı"

Yerel yönetimler ile çalışmalarını hızlandıracaklarını vurgulayan Kazancı, "Etnospor Konfederasyonumuz ile iş birliğimiz ile uluslararası müsabakaların ülkemizde düzenlenmesini sağlayacağız. Etnospor ile biliyorsunuz 5 yıldır birlikte çalışıyoruz, aynı şekilde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecek. Üniversitelerde geleneksel spor kulüplerini teşvik edecek geleneksel spor kürsüleri ve enstitülerin kurulmasına öncülük edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapacağımız protokol çerçevesinde beden eğitimi ders müfredatlarına geleneksel sporların da eklenmesini sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Kazancı, milli ve yerli gelenek ve kültürle geleceğe daha güçlü bir şekilde yürünebileceğini kaydederek, "2022 Dünya Göçebe Oyunları'nı İznik'te federasyonumuzun önderliğinde ve altyapısıyla 5 ülke cumhurbaşkanının katılımlarıyla gerçekleştirmek için hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Derdimiz kültür çekirdeklerini ulu çınarlara dönüştürmek. Derdimiz, dünyamıza, gençlerimize, çocuklarımıza bilgisayar kodları kadar medeniyet kodlarımızı öğretebilmek, hatırlatmak." diye konuştu.

Kazancı, "Dünya bize er meydanı, ok bulunca hedefe atan, at bulunca cenge koşan, yiğit bulunca meydan okuyan atalarımızın ruhuna da sporuna da sahip çıkma zamanı. Gelin hep birlikte geleneksel sporlarımızı şaha kaldıralım." ifadelerini kullandı.

Genel kurulda kullanılan 139 oydan geçerli 106 oyu alan Hakan Kazancı, tekrar başkanlığa seçildi.

Başkan Hakan Kazancı'nın yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

Abdulhadi Turus, Müjdat Bozkır, M. Selman Ertürk, M. Fatih Kalender, İbrahim Eren, Şahin Hopur, Sami Genel, Mustafa Küçükmeral, Günal Genç, Uğur Karaboğa, Fahrettin Şolpan, Erdal Keskin, Sinan Çoban, Zübeyir Bekiroğlu.

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