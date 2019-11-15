Türkiye evinde kalesini gole kapattı!
A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda sahasında oynadığı 5 maçta da kalesini gole kapattı.
İzlanda mücadelesinden golsüz beraberlikle ayrılan ay-yıldızlı ekip, grupta Moldova'yı 4-0, Fransa'yı 2-0, Andorra ve Arnavutluk'u da 1-0'lık sonuçlarla yendi. Türkiye, 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile 13 puan topladı.
İZLANDA KARŞISINDAKİ ŞANSSIZLIK SON BULDU
Rakibiyle oynadığı son 3 karşılaşmayı kaybeden ay-yıldızlı ekip, Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmadan beraberlikle ayrılarak hem Avrupa Şampiyonası biletini aldı hem de rakibi karşısındaki kötü serisini sonlandırmış oldu. Milliler, 12'si resmi biri özel olmak üzere İzlanda ile yaptığı 13 maçta 3. beraberliğini aldı. Rakibine 8 kez yenilen Türkiye, 2 maçta da sahadan galibiyetle ayrılmıştı.
Haber Videosu: Türkiye evinde kalesini gole kapattı!