Türkiye evinde kalesini gole kapattı!

15.11.2019 00:47 | Son Güncelleme: 15.11.2019 00:47

İzlanda mücadelesinden golsüz beraberlikle ayrılan ay-yıldızlı ekip, grupta Moldova'yı 4-0, Fransa'yı 2-0, Andorra ve Arnavutluk'u da 1-0'lık sonuçlarla yendi. Türkiye, 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile 13 puan topladı.

İZLANDA KARŞISINDAKİ ŞANSSIZLIK SON BULDU

Rakibiyle oynadığı son 3 karşılaşmayı kaybeden ay-yıldızlı ekip, Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmadan beraberlikle ayrılarak hem Avrupa Şampiyonası biletini aldı hem de rakibi karşısındaki kötü serisini sonlandırmış oldu. Milliler, 12'si resmi biri özel olmak üzere İzlanda ile yaptığı 13 maçta 3. beraberliğini aldı. Rakibine 8 kez yenilen Türkiye, 2 maçta da sahadan galibiyetle ayrılmıştı.