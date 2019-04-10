Türkiye Mart Ayında En Çok Dolar Kurunu Konuştu
Mart ayında medyada en fazla yer alan ekonomi konu başlıkları açıklandı. Raporun sonucuna göre Türkiye Mart ayında en fazla dolar kurunu konuştu.
Ekonomi Gazetecileri Derneği için Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından yapılan araştırmaya göre Mart ayında ekonomi dünyasında en çok konuşulan başlıklar belirlendi. Rapora göre 221 bin 981 haberde ele alınan dolar kuru, Mart ayında en çok gündeme gelen ekonomi konusu oldu.
İHRACAT 113 BİN873 KERE HABER YAPILDI
İstihdam ve ihracat ise listenin üst sıralarında yer alan diğer ana başlıklar. Söz konusu ayda ihracat konusu ekonomi gündeminde 113 bin 873 haberle yer aldı.
İSTİHDAM 139 BİN 685 KEZ HABERE KONU OLDU
Yerel seçimler öncesinde siyasilerin seçim vaatleri arasında da sıkça kendine yer bulan istihdam konusu da 139 bin 685 haberle en üst sıralarda yer aldı.
İşte Mart ayında öne çıkan ekonomi konu başlıkları ve haber sayıları:
1 - Dolar kuru - 221.981
2- İstihdam - 139.685
3- İhracat - 113.873
4- Vergi - 100.980
5- Büyüme - 54.779
6 - Faiz - 53.390
7- İşsizlik - 52.926
8- Enflasyon - 45.699
9- İthalat - 42.335
10- T.C. Merkez Bankası - 35.937
11- Borsa İstanbul - 33.861
12- Altın - 25.765
13- Asgari ücret - 18.936
14- Türk Lirası - 15.996
15- Fed - 15.818
16- ÖTV - 9.583
17- IMF - 9.218
18- Dünya Bankası - 4.679
19- Fitch - 2.503
20- BES - 1.988
21- KGF - 1.255