Türkiye, Ege Kupasında İspanya'yı Devirerek Şampiyon Oldu

Türkiye Futbol Federasyonunun 20. kez düzenlediği Mercedes-Benz U16 Ege Kupası'nın finalinde Türkiye ile İspanya karşı karşıya geldi. Mücadele, Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynandı. Milli Takımımız, mücadeleyi Ömer Faruk Beyaz'ın 60. ve 70. dakikada attığı gollerle 2-0 kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu. Takımımız, maç sonu düzenlenen ödül töreninde kupayı büyük bir coşkuyla kaldırdı.

Öte yandan turnuvayı 4 gol 2 asistle tamamlayan Ömer Faruk Beyaz, finalin en değerli oyuncusu unvanını aldı.

TÜRKİYE EGE KUPASINDA 9. KEZ ŞAMPİYON OLDU

Türkiye, bu zaferle organizasyonda 9. kez kupanın şampiyonu oldu. Ege Kupasında şampiyonluk sayıları şu şekilde:

Fransa 6

Yunanistan 2

Rusya 1

ABD 1

Ukrayna 1

TURNUVADA ÜÇÜNCÜ İNGİLTERE OLDU

Öte yandan Rusya'yı penaltı atışları sonunda 4-2 mağlup eden İngiltere, turnuvada 3.'lüğü elde etti.