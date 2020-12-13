Türkiye'den Tunus'a 80 milyon dolarlık ANKA-S İHA ihracatı

Tunus Savunma Bakanlığı, ANKA-S İHA alımı için TUSAŞ ile sözleşme imzaladı. Anlaşma, 3 adet ANKA-S İHA ve 3 adet yer kontrol istasyonunun teslimi ile 52 Tunus Hava Kuvvetleri personelinin eğitimini kapsıyor. İhracatın 80 milyon dolar tutarında olduğu belirtildi.

İHA ve SİHA'larla düzenlenen askeri operasyonlarda adından söz ettiren Türkiye, Katar ve Ukrayna'nın ardından Tunus'a da satış gerçekleştirecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), tarihinde ilk kez milli ve yerli tasarım insansız hava aracı ANKA-S'nin ihracatına imza attı.

TUNUS'A ANKA-S İHRACATI

2019 yılında başlayan ve anlaşmaya varılan görüşmeler sonucunda Tunus Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 3 adet ANKA-S İHA ve 3 adet Yer Kontrol Sistemi sağlanacak.

80 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

İhracatın 80 milyon dolar tutarında olduğu belirtilirken, 52 Tunuslu pilot ve bakım personeline TUSAŞ'ta eğitim verileceği kaydedildi.

Türkiye'de 2017'de ilk uçuşunu gerçekleştiren söz konusu İHA'lar, ardından envantere girdi.

ANKA-S'NİN ÖZELLİKLERİ

ANKA-S hava aracının en önemli özelliklerinden birini, görüş hattı mesafesinin getirdiği kısıtlamaları ortadan kaldıracak uydu üzerinden kontrol yeteneğine sahip olması oluşturuyor.

Kalkış noktalarından başka bir yerde bulunan Operasyon Eğitim ve Simülatör Merkezi'ndeki kontrol istasyonlarına devirle birlikte 6 adet hava aracı aynı anda bu merkezden yönetilebilecek.

ANKA-S sisteminin geliştirme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte birçok operasyonel özellik de sisteme eklenmiş oldu.

EN ZORLAYICI ŞARTLARA GÖRE DİZAYN EDİLDİ

Hava aracının çevresel koşullara (sıcaklık, nem, yağmur ve benzeri) dayanımı artırılırken, iniş ve kalkış rüzgar limitleri sınıfının en zorlayıcı şartlarına göre tasarlandı.

Harekat ortamının ve İHA'ların olmazsa olmaz özellikleri arasında yer alan haberleşme sistemlerine yönelik güvenlik artırımı da önemli artılardan biri olacak. ANKA-S'de bulunan telsiz ve ağ haberleşme sistemleri milli kriptolu sistemlerle korunurken, şifreleme metotlarıyla verinin düşmana veya istenmeyen eller geçmesini engellemeye yönelik önlemler alındı.

DÜŞÜK IŞIK KAMERASI, LAZER İŞARETLEYİCİ

Milli olarak geliştirilmiş full HD çözünürlükte gece ve gündüz kamerası, düşük ışık kamerası, lazer işaretleyici ve lazer mesafe ölçücü sistemlerden oluşan keşif gözetleme sistemi yine ilk defa ANKA-S sistemiyle görev yapacak.

Muharebe arama kurtarma özellikleriyle farklı görevlere yönelik yetkinlik artırımı da sağlandı. Uzak görüntü terminallerinin geliştirilmesiyle, birlikler tarafından kolayca taşınabilen 10 kilogramdan hafif görüntü alımını sağlayan terminaller sayesinde 50 kilometreye kadar faydalı yük görüntüsü gerçek zamanlı olarak alınabilir hale geldi.

GPS KAYIPLARI VE KARIŞTIRMALARI İÇİN ÖNLEM

ANKA-S hava araçlarında GPS sisteminden bağımsız radarla iniş-kalkış yeteneğine ek olarak pozisyon verisi üreten kritik cihazlara lazerle "konum düzeltme" eklenerek uçuş sırasında oluşabilecek GPS kayıpları ve karıştırmaları için önlemler alındı.

Uçağın etkinliğinin artırılmasına yönelik olarak da sistemin tüm bakım ara yüzlerinde yapısal iyileştirmeler yapıldı.