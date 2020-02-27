Türkiye'nin ilk tramvay ihracatı Polonya'ya

27.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:30

2009 yılında AR-GE çalışmalarına başlayan ve kurulduğu günden bu yana İstanbul, Bursa, Samsun ve Kocaeli gibi şehirler için hafif raylı sistem araçları ve tramvaylar üreten Durmazlar'ın, 2018 yılında Polonya'da Olsztyn Belediyesi'nin açtığı ihaleyi kazanarak imzaladığı sözleşme çerçevesinde üretilen ilk tramvayı 2020 yılının ilk günlerinde yola çıktı. Türkiye böylelikle son dönemde önem kazanan "milli ve yerli üretim" konusunda büyük bir adım daha atarak ilk tramvay ihracatını da gerçekleştirmiş oldu.

3 AY SÜREYLE TEST EDİLECEK

Polonya'ya yola çıkan ilk tramvay aracı, Olsztyn halkına hizmet vermeye başlamadan önce test sürüşlerini tamamlayacak. İlk gönderilen aracın 3 ay sürmesi planlanan süreç sonucunda ise bahar aylarında hizmet vermeye başlaması öngörülüyor.

TRAMVAYIN ÖZELLİKLERİ

Olsztyn şehri için özel olarak tasarlanan sistem alçak tabanlı 5 modülden oluşuyor. 32.500 mm uzunluğa, 2.500 mm genişliğe sahip olan araçlar uluslararası standartların ve Polonya yerel standartlarının bütün gereklerini yerine getiriyor. Toplamda 210 yolcu kapasiteli olan araçta, 2 engelli bölgesi ve 42 adet koltuk yer alıyor. Aracın bir önemli özelliği ise zeminin aynı yüksekliği koruyarak, eğim ya da basamağa ihtiyaç duymuyor olması. Böylelikle yolculara önemli bir erişim kolaylığı sağlanıyor. 70 km/saat azami hıza sahip olan araçta aşınmaları en aza indirmek için dönerli boji sistemleri kullanılıyor.

24 ADET TRAMVAY GÖNDERECEK

2018 yılında Olsztyn şehrinin toplu taşıma sistemi için açılan ihaleyi teknik üstünlük, zamanlama ve fiyat avantajı gibi kriterler çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda kazanan Durmazlar Raylı Sistemler, 24 adet tramvay için sözleşme imzalamıştı.