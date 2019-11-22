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Türkiye'de bir ilk! Kayserispor'a kadın Başkan: Berna Gözbası

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni başkanının Berna Gözbaşı olacağını duyurdu.

22.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:24
Türkiye'de bir ilk! Kayserispor'a kadın Başkan: Berna Gözbası

, Kayserispor'un yeni başkanını resmen açıkladı.

Süper Lig'in son sırasında bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor'un 30 Kasım 2019 Cumartesi günü gerçekleştireceği Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kimin başkan olacağı tartışılırken mevcut yönetici Berna Gözbaşı'nın başkan olması bekleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sarı kırmızılı kulübün yeni başkanını açıkladı.

İLK KADIN BAŞKAN OLACAK

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor tarihinin ilk kadın başkanı seçilecek olan Berna Gözbaşı ile ilgili görüşünü belirtti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Berna hanımın etrafında bir oluşum gerçekleştirilecek. Hem ekonomik olarak hem de prestij açısından kulübümüzün yükünü taşıyabilecek bir yönetim kurulu oluşacak" dedi.

Başkan Büyükkılıç "Kulüp yönetmek zor, ağır yük. Umarım yeni dönemde Kayserispor'u daha da başarılı, göğsümüzü kabartan bir tabloda görürüz" cümlesi kurdu.

Kaynak: DHA

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HABER YORUMLARI (10)

  • 6.FİLO:
    Böyle karım olsa eve gitmem dışarda yatar şaraba başlarım. derdimi sorana karımın fotoğrafını gösteririm.
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  • BURAK:
    Heryerde kadınları önplana çıkarma projesi var. İyide fırsat eşitliği iki cinsiyetin eşit olması değilmiydi neden devamlı kadınlara teşvik var. Teşvikler eşit verilsin akıllar yarışsın . Bilgi yarışsın . Tecrübe yarışsın .
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  • ZEHRA:
    evet devletten kuruş almadan şehirde ne kadar hastane ne kadar enstitü kütüphane okul okuma salonu Erciyes üniversitesinin bütün bölümleri aşevleri cami çeşme vs vs varsa yaptırırlar evet kazanır hayrınıda fazlasıyla yaparlar
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