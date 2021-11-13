Julio Cesar Ribas: Türkiye haklı bir galibiyet aldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Julio Cesar Ribas: Türkiye haklı bir galibiyet aldı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Haberler | Spor

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9'uncu hafta maçında A Milli Takım, Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9'uncu hafta maçında A Milli Takım, Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Cebelitarık Teknik Direktörü Julio Cesar Ribas, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı Türkiye'yi tebrik eden Julio Cesar Ribas, "Öncelikle Türkiye'yi tebrik etmek istiyorum. Çok haklı bir galibiyet aldılar. Bizden daha üstünlerdi. Bir soru işareti olarak kafamda kalacak nokta, kırmızı kart pozisyonuydu. En azından benim olduğum açıdan direkt kırmızı kart olduğunu düşünmüyorum. Ancak sahada bizden üstün olan bir Türkiye vardı. 11'e 11 oynansaydı skoru ne kadar değiştirirdi, onu bilemeyiz. Sonuçta Türkiye bizden her açıdan bizden daha iyiydi. Ancak ufak bir nokta olarak ona değinmek istedim" ifadelerini kullandı.

- Değiştirirdi

Julio Cesar Ribas: Türkiye haklı bir galibiyet aldı

Julio Cesar Ribas: Türkiye haklı bir galibiyet aldı

Julio Cesar Ribas: Türkiye haklı bir galibiyet aldı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 6-0 yenip 18 puana ulaşan Türkiye, Norveç'in Letonya'yla 0-0 berabere kalması...

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 6-0 yenip 18 puana ulaşan Türkiye, Norveç'in Letonya'yla 0-0 berabere kalması...

 İstanbul'da mucize gerçekleşti! Grupta 2. sıraya yükseldik

İstanbul'da mucize gerçekleşti! Grupta 2. sıraya yükseldik

 A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İşte Dünya Kupası'na giden yolda tüm olasılıklar

A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İşte Dünya Kupası'na giden yolda tüm olasılıklar

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title