Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde yeni sezon yarın başlıyor

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 2021-2022 sezonu yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.

Ligde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, yarın Antalya Güneşi'ni konuk edecek. Saat 18.00'de oynanacak mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından yayımlanacak.

Ligi ilk sırada şampiyon tamamlayan ekip bir sonraki sezonda ING Basketbol Süper Ligi'nde oynamaya hak kazanacak. 2. ve 9. sıradaki 8 takım ise play-off müsabakaları oynayarak bir üst lige yükselmek için mücadele edecek. Sezonu son 2 sırada tamamlayan ekipler ise bir alt lige düşecek.

TBL'de her hafta iki müsabaka TRT Spor Yıldız ekranlarında basketbolseverlerle buluşacak.

Ligde yeni sezonun ilk hafta programı şöyle:

Yarın:

18.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Antalya Güneşi (Kurtdereli)

2 Ekim Cumartesi:

14.00 BUDO Gemlik-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Gemlik)

15.45 Akhisar Belediye Basketbol-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Akhisar Belediye)

17.30 TED Ankara Kolejliler-Samsunspor (TOBB ETÜ)

3 Ekim Pazar:

14.00 OGM Ormanspor-Mamak Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

15.45 Beysu Konyaspor Basketbol-Finalspor (Selçuklu Belediyesi)

17.30 Fethiye Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Fethiye Beşkaza)

4 Ekim Pazartesi:

16.00 Sigortam.Net-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Cebeci İBB)