Türkiye Altın Marka Ödülleri için geri sayım başladı

08.11.2019 16:47 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:50

Bu yıl Üçüncüsünü düzenleyeceğimiz İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi, ekonomi dünyasının en iyilerini İdeal Su ana sponsorluğunda düzenlenecek 3. Türkiye Altın Marka Ödülleri ile bir araya getiriyor. Yurt içi ve yurt dışında 500'e yakın davetlinin katıldığı organizasyon, 13 Aralık Cuma 2019 tarihinde Hilton Hotel Bomonti & Conference Center'de yapılacak.

Etkinlikler çerçevesinde yapılacak 3. Türkiye Altın Marka Ödülleri de ünlü manken sunucu Özlem Yıldız'ın sunumu ile o gece sahiplerini bulacak.

TÜRK MARKALARINA GÜVENİN

Organizasyonun Ana Sponsorluğunu üstlenen Sarbay Group Yönetim Kurulu Başkanı ve İdeal Su Genel Müdürü Sengül Sarışın yaptığı açıklamada, bu tip organizasyonların Türk Markaları için önemli bir vitrin ve buluşma noktası olduğunu belirterek, "Türk Markalarına güvenin. Dünya pazarında daha fazla Pazar payı için eventlerin önemini biliyoruz. Biz İdeal Su ailesi olarak bu yüzden böylesine önemli bir organizasyona destek vermekten dolayı çok mutluyuz. Türkiye'nin yerel ve global markalarının buluşacağı Türkiye Altın Marka Ödüllerinde yer almak bizim için önemli. Bu buluşmada ev sahibi olacağımız için sevinçliyiz. Hep birlikte güzel buluşma gerçekleştireceğiz" dedi.

GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN TÜRK MARKALARINI SEÇİN

Türkiye Altın Marka Ödülleri ve NDM Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş imza töreninde yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl 200 Marka toplam 700 kişinin katıldığı Türkiye Altın Marka Ödüllerinde hedefimiz 250 marka temsilcisini ağırlamak. Bunun için önemli bir marka ile yola çıkıyoruz. Bugün burada güzel bir iş birliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler hedefleri olan firmalar İle daima yol arkadaşı olmayı tercih ediyoruz. İdeal Su'da son yıllarda büyüyen Pazar payı ve ihracata yönelik başarısı ile bu firmaların başında geliyor. Zaten kalitesi ile hedefini büyüttü. Ben tüm ekip arkadaşlarım adına İdeal Su Genel Müdürü Sengül Sarışın'a sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Birlikte harika bir yol arkadaşlığımız olacak. Ve bir kere daha halkımıza çağrıda bulunarak"Güçlü Bir Türkiye İçin Türk Markalarını Seçin " diyorum." ifadelerini kullandı.