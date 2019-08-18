Türkiye 4 ürünün üretim ve ihracatında dünya lideri

18.08.2019 11:04

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin tarımsal milli gelirinin 16 yılda 37 milyar liradan 213,4 milyar liraya ulaştığını belirterek, "Ülkemiz fındık, kiraz, incir ve kayısı üretimi ve ihracatında dünyada lider konumda bulunuyor. Sadece bu ürünlerden toplam 2,17 milyar dolarlık ihracat geliri elde ettik." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk fındığı, kirazı, incir ve kayısısı lezzeti ve kalitesiyle dünyaya yayılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin tarımsal üretimde Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu vurguladı.

Üretimdeki artış ihracata yansıyor

Türkiye'nin tarımsal milli gelirinin son 16 yılda 37 milyar liradan 213,4 milyar liraya ulaştığını belirten Pakdemirli, "Bu dönemde, meyve üretimi 13,3 milyon tondan 22,3 milyon tona, sebze üretimi 25,8 milyon tondan 30 milyon tona, tarla bitkileri üretimi 58 milyon tondan 64,4 milyon tona çıktı. Toplam bitkisel üretimimiz 98 milyon tondan 117 milyon tona yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, üretimdeki bu artışın ihracata da olumlu yansıdığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"2002 yılında 3,7 milyar dolar tarım ürünleri ihracatımız 2018 yılında 17,7 milyar dolara yükseldi. Ülkemiz fındık, kiraz, incir ve kayısı üretimi ve ihracatında dünyada lider konumda bulunuyor. Sadece bu ürünlerden toplam 2,17 milyar dolarlık ihracat geliri elde ettik. 20 üründe ise dünyada ilk dört içerisinde yer alıyoruz."

4 ürünün üretiminde ilk sırada

Dünya fındık üretiminin yüzde 67'sini, kirazın yüzde 26'sını, incirin yüzde 27'sini ve kayısının yüzde 23'ünü sağlayan Türkiye, bu ürünlerin üretiminde dünyada ilk sırada yer alıyor.

Türkiye'de, yıllara göre değişmekle birlikte, bir yılda ortalama 500 bin ile 750 bin ton arasında fındık üretiliyor. Türkiye, Eylül 2018 ile Mayıs 2019 tarihleri arasında 1,4 milyar dolarlık fındık ve fındık mamulleri ihracatı yaptı.

Geçen yıl 306 bin ton incir üretimi gerçekleştiren Türkiye, bu ürünün kuru ve taze olarak ihracatından 286 milyon dolarlık döviz girdisi elde etti.

Kiraz üretimi 627 bin tonu bulan ve 162 milyon dolarlık ihracat yapan Türkiye'nin kayısı üretimi ise 750 bin ton ile 985 bin ton arasında değişti. Ülke kayısı ihracatından da 294 milyon dolarlık gelir elde etti.

Türkiye, fındık, kiraz, incir ve kayısı üretiminde dünyada birinci olurken, ayva, haşhaş tohumu, kavun ve karpuz üretiminde ikinci, mercimek, Antep fıstığı, kestane, vişne ve salatalık üretiminde üçüncü, ceviz, zeytin, elma, domates, patlıcan, ıspanak ve biber üretiminde ise dördüncü sırada yer alıyor.

Kaynak: AA