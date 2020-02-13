Türk ve Rus akademisyenler, Karadeniz’deki dalgaları araştıracak

13.02.2020 12:15 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:15

BUÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Adem Akpınar ve Doç. Dr. Murat Kankal, Rusya'dan 3 farklı üniversitenin de partner olduğu 2532 kodlu RFBR (Rusya) - TÜBİTAK ikili işbirliği proje önerileri iki ülke kurumları tarafından desteklenmeye hak kazandı.