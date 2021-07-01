Türk Telekom'un "Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi"ne engellilerden yoğun ilgi

Türk Telekom'un, görme engellilerin bilgiye erişimine ve sanatla buluşmasına olanak sağlayan projesi "Telefon Kütüphanesi"nin 10'uncu yılında hayata geçirdiği "Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi" ilgi odağı oldu.

Türk Telekom'un, görme engellilerin bilgiye erişimine ve sanatla buluşmasına olanak sağlayan projesi "Telefon Kütüphanesi"nin 10'uncu yılında hayata geçirdiği "Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi" ilgi odağı oldu.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde yer alan ve engelli sanatseverler için de erişilebilir olan serginin yeni konukları, Sesli Betimleme Derneği, Engelsiz Sağlık Çalışanları Sendikası ve Evrensel Görme Özürlüler Derneği üyeleri oldu. Tabloları tek tek inceleyen ziyaretçiler, eserleri sesli betimlemelerle dinledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal'ın katılımıyla 31 Mayıs'ta açılan "Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi", öğrenciler başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok kentinden ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Sergi 30 Temmuz'a kadar açık olacak

Dünyaca ünlü 30 tablodan oluşan sergideki eserler arasında Namık İsmail'in Çanakkale Savaşı-Son Mermi, Johannes Vermeer'in İnci Küpeli Kız, Edward Munch'ın Çığlık, Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa, Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi, Vincent Van Gogh'un Arles'teki Yatak Odası, Claude Monet'in Gelincikler ve İzlenim: Gündoğumu tabloları da bulunuyor.

Sergi, Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde hafta içi 09.15-17.45 saatlerinde 30 Temmuz'a kadar tüm ziyaretçilere açık olacak.

Görme engelliler diledikleri zaman Telefon Kütüphanesi mobil uygulaması aracılığıyla da sergiye ulaşabiliyorlar.

Ayrıca sergi görme ve işitme engelli ziyaretçiler için özel olarak geliştirilen, bireysel kullanıma uygun tasarlanmış yön bulma uygulaması "Sesli Adımlar" ile akıllı telefonlar üzerinden sesli yönlendirme ve ikonlar aracılığıyla ziyaret edilebiliyor.

"Tabloların betimlenmesi bana değişik bir his verdi"

Sesli Betimleme Derneği Başkanı Olgun Yılmaz, sesli betimlemenin görme engelliler için hak olduğunu belirterek, sadece tablolarda değil, kitap, dizi, filmlerde de bunların fazlalaşmasını istediklerini söyledi.

Görme engelliler olarak tabloların betimlemesini dinlediğinde ressamların, fotoğraf gibi resim çizdiklerini fark ettiğini belirten Yılmaz, bir resimde bu kadar çok ayrıntının olması ve bu ayrıntıların resmedilmesinin kendisini çok şaşırttığını ve değişik bir his verdiğini bildirdi.

Yılmaz, sergide en çok Jan van Eyck'in Arnolfini'nin Evlenmesi tablosunu beğendiğini dile getirerek, "Herkes nasıl sanata özgürce erişiyorsa biz de sanata kimseye ihtiyaç duymadan erişebilmeliyiz." dedi.

Olgun Yılmaz, bu konuda kendilerine destek sağlayan Türk Telekom ve diğer kurumlara, sesli betimlemelerin farkındalığını artırmaları dolayısıyla da teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem