Türk Telekom'dan GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde yerlilik hamlesi

Türk Telekom, 5g'deki stratejik çalışmalarında birlikte yol alacağı yerli şirketleri GSMA Mobil Dünya Kongresi öncesinde duyurdu.

Türkiye'nin iletişim altyapısının kurucusu ve geliştiricilerinden Türk Telekom, dünyanın önde gelen teknoloji şirketleriyle yaptığı iş birliklerinin yanı sıra yerli ve milli ekosistemi güçlendirecek ortaklıklara da imza atıyor. Şirket, İspanya'nın Barcelona kentinde teknoloji devlerinin buluştuğu GSMA Mobil Dünya Kongresi öncesinde, geleceği, 5G ve yeni nesil teknolojilerle şekillendirme yolunda iş birliği yaptığı yerli şirketleri duyurdu.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şirket olarak, ülke ekonomisine katma değer üretecek ve milli kalkınmayı hızlandıracak yerli ürün ve projeler geliştirmeye odaklanıyoruz. Bu hedefle yerli teknoloji girişimleriyle güçlü iş birlikleri sağlayarak, onların potansiyelini küresel arenada göstermeyi amaçlıyoruz. Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak amacımız, ülkemizi Endüstri 4.0'a hazır hale getirmek ve Türkiye'nin 5G'de söz sahibi ülkelerden biri olmasını sağlamak. Özellikle 5G, yazılım tanımlı ağlar, nesnelerin interneti, akıllı şehirler, yeni nesil bilişim teknolojileri ve yapay zeka alanlarında projeler geliştirirken, altyapımız ve servislerimizde gerçekleştirdiğimiz dönüşümlerde yerli markalarla ortaklıklar geliştirmekten dolayı çok mutluyuz" dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, Türkiye'yi Endüstri 4.0'a hazırlamak ve yerel 5G endüstriyel ekosistemini geliştirmek amacıyla akıllı tarım (Tarım 4.0) alanında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin teknoloji iştiraki TARNET ile anlaştı. Şirket, TARNET iş birliğiyle, 5G teknolojisiyle çalışan otomatik dümenleme sistemine sahip traktör çözümü olan ATS-Akıllı Traktör Sistemi'nin saha testlerini başarı ile sonuçlandırdı. Akıllı Traktör Sistemi kullanarak tarımsal faaliyetlerin verimini artıran ve üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenen projede, daha hassas ve doğru tarımsal işlemlerin yapılabilmesi 5G üzerinden çalışan otonom traktör sayesinde sağlandı.

5G üzerinden gerçekleştirilen Akıllı Traktör uygulaması sayesinde, otomatik dümenleme sistemine sahip traktörle tarla sürülürken, aynı zamanda yapay zeka desteğiyle video analitiği yapıldı. Sürücüsüz traktör rotası üzerinde sapma tespit edildiğinde, 5G bağlantılı mobil uygulama üzerinden çiftçi anlık olarak bilgilendirildi.

TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün Türk Telekom ile şirketimizin yapmış olduğu iş birliği, ülkemiz için teknolojik bir yeniliğin oluşturduğu sinerjiden çok ötesidir. Akıllı Traktör Sistemleri'nin Türk Telekom ve TARNET'in iş birliği ile 5G entegrasyonunda sonuca ulaşması, tarım sektörünün yakın gelecekteki girdi maliyetlerinin hızla aşağı çekilmesini ifade ederken; aynı zamanda gün yüzüne çıkartacağımız yeni teknolojilerimizin de habercisidir. Şirketin 5G altyapısı ile entegre olan TARNET ATS, üreticilerimizin ve çiftçilerimizin daha az efor ile daha fazla verim almalarını ve diğer girdi maliyetlerine odaklanmalarına fırsat verecektir."

5G de kritik çekirdek şebeke fonksiyonlarında i2i ile iş birliği

Verilen bilgiye göre şirket, Çekirdek Şebeke'nin kritik sistemlerinden biri olan 5G dahil tüm teknolojileri destekleyen PCF/PCRF ürünü konusunda altyapı yazılımları geliştiren yerli şirket i2i Systems ile iş birliği yaptı. Bu iş birliği kapsamında, daha önceden i2i ile birlikte başarıyla devreye alınan gerçek zamanlı ücretlendirme sistemi Turkuaz çözümü gibi, PCF/PCRF ürünü de ilk defa Türk Telekom şebekesinde ticari olarak hayat bulacak. Şirket, bu projeyle hayata geçireceği altyapı üzerinden müşterilerine çok daha esnek ve çeşitli paketler sunarken, Türkiye'de ilk defa bir 5G çekirdek şebeke fonksiyonunu ticari olarak yerlileştirmiş olacak.

i2i Systems CEO'su Ayhan Kapusuz iş birliği ile ilgili olarak, "i2i Systems olarak, 2007 yılında telekom sektörüne yerli yazılım ve katma değerli ürünler sağlamak amacıyla kurulan tamamen yerli bir Ar-Ge ve yazılım şirketiyiz. Türk Telekom'la Uçtan Uca Yerli Milli 5G projesinde iki kıtayı birleştiren 5G çekirdek şebeke bağlantılarını gerçekleştirdik ayrıca 5G Radyo Erişim Şebekesinde yerli milli 5G baz istasyonu kullanımını sağladık. Yine son olarak Türk Telekom ile 5G şebekesine uyumlu PCF/PCRF projemizi başlattık. Tüm bu başarılarımız için şirketin bize verdiği destek için müteşekkiriz. Bundan sonra da ülke ekonomisine değer katacak yerli 5G projelerinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

5G için bulut tabanlı stratejik dönüşüm

Yeni nesil teknolojiler için şebekesinde stratejik dönüşümleri gerçekleştirmekte öncü olan Türk Telekom, bu alanda önemli yapı taşlarından olan bulut tabanlı sanallaştırma çözümleri konusunda yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Sanallaştırılmış ağ fonksiyonları ve altyapı entegrasyonları alanlarında başarılı bir yerli şirket olan Odine ile iş birliği yaptı. Türk Telekom ve Odine, konteyner mimarisi platformlarını birlikte test ederken, bu platformlarda yerli çözümlerin entegrasyonu ve yönetimi için birlikte çalışıyorlar.

Odine CEO'su Alper Tunga Burak şu açıklamayı yaptı: "Telekomünikasyon hizmet sağlayıcılarının ciddi bir dijital dönüşüm sürecinden geçtiği bu dönemde, bulut tabanlı sanallaştırma çözümleri sürecin temelini teşkil ediyor. Bulut tabanlı sanallaştırılmış çözümler yalnız operatörlerin değil diğer işletmelerin de IoT, 5G, Edge Computing (Sınır Bilişim), AI/ML gibi teknolojileri kullanarak yapacakları çalışmalarda telekom operatörlerini en önemli teknoloji sağlayıcısı durumuna getiriyor. Şirket ile yaptığımız stratejik iş birlikteliğiyle ülkemizin telekomünikasyon altyapısının dijital dönüşümüne katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi