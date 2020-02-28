Türk spor kulüpleri, İdlib'deki hain saldırı sonrası başsağlığı mesajı yayınladı
Suriye'nin İdlib şehrinde, Esed Rejim Güçleri tarafından düzenlenen menfur saldırı sonrası 33 Mehmetçiğimizin şehit düşmesi milletimizi derinden yaralarken, Türk spor kulüpleri de tek yürek oldu ve hain saldırı sonrası başsağlığı mesajları yayınladılar.
Suriye'nin İdlib kentinde, Esed Rejimi Güçleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen hava saldırısında 33 askerimizin şehit oldu.
Yaşanan bu hain saldırı sonrası milletimiz büyük bir acı yaşarken, spor kulüpleri de yaşanan acıya kayıtsız kalmadı.
BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADILAR
Başta Süper Lig ekipleri olmak üzere birçok kulüp, İdlib'de hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.
İşte paylaşılan mesajlardan bazıları;
Haber Videosu: Türk spor kulüpleri, İdlib'deki hain saldırı sonrası başsağlığı mesajı yayınladı
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