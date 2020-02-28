: Türk spor kulüpleri, İdlib'deki hain saldırı sonrası başsağlığı mesajı yayınladı

28.02.2020 09:19 | Son Güncelleme: 28.02.2020 09:45

Suriye'nin İdlib kentinde, Esed Rejimi Güçleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen hava saldırısında 33 askerimizin şehit oldu.

Yaşanan bu hain saldırı sonrası milletimiz büyük bir acı yaşarken, spor kulüpleri de yaşanan acıya kayıtsız kalmadı.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADILAR

Başta Süper Lig ekipleri olmak üzere birçok kulüp, İdlib'de hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.

İşte paylaşılan mesajlardan bazıları;

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