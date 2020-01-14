: Danla Bilic'e özenen Türk kadın, kendisine mesaj atan ünlü futbolcuları ifşa etti

14.01.2020 15:15 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:46

Instagram'da "Rinda Jemines" isimli Türk bir kadın kullanıcı, yabancıymış gibi futbolcuları trolleyip ifşa etti. Konuştuğu futbolculara Türk olduğunu göstermek için Türkçe mesaj atan kadın, "Danla taktiğini denedim" dedi.

FUTBOLCULARIN ATTIĞI MESAJLARI YAYINLADI

Genç kadın, ünlü futbolculara mesaj atan genç kadın, aldığı cevapları da Instagram hesaplarından ifşa etti. Ünlü YouTuber Danla Bilic'in ünlü futbolcuların kendisine attığı mesajları ifşa etmesine özenen kadın kullanıcı, Tolgay Arslan, Abdulkadir Parmak, Mohamed Elneny ve Christian Luyindama oldu. Mesajlarda Abdulkadir Parmak'ı hedef aldı. Kendilerine mesaj atan kişinin yabancı biri olduğunu düşünen futbolcular, kadında fotoğraf bile istedi.

"DANLA TAKTİĞİNİ DENEDİM"

Genç kadın, ünlü futbolculardan istediği cevapları aldıktan sonra Mohamed Elneny'e Güzel konuşma karın ve çocuğunla sana mutluluklar" dedi. Luyindama'ya ise "Danla taktiğini denedim numaraya gerek yok merci" mesajını attı.

NİŞANLISI KÜFÜRLE KARŞILIK VERDİ

Bir sosyal medya kullanıcısı da ifşa mesajlarını Aldülkadir Parmak'ın nişanlısı Merve Bozali'ye gönderdi. Gelen mesaja sinirlenen Bozali ise "Çok komik dimi o...pu" cevabını verdi.

DANLA BİLİC BU YÖNTEMLE ADINI DUYURMUŞTU

Şimdilerde milyonlarca takipçisi bulunan Danla Bilic, tanınmadan önce ünlü futbolculara mesaj atarak aldıkları cevapları da Instagram hesabından ifşa etmişti. Bilic, bu yöntemle de adını duyurmuş sonrasında çektiği makyaj videolarıyla ünlenmişti.

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