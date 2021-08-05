Türk Jordan durdurulamıyor! Ömer Faruk, NBA'de Lakers'ın ardından Warriors'u da paramparça etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk Jordan durdurulamıyor! Ömer Faruk, NBA'de Lakers'ın ardından Warriors'u da paramparça etti

Haberler.com - Haberler | Spor

NBA'de Miami Heat formasıyla Summer League'de ilk maçında Lakers'a karşı 29 sayı, 17 ribaunt yapan Ömer Faruk Yurtseven, Golden State Warriors maçında da coştu. Ömer Faruk, bu karşılaşmada 25 sayı, 8 ribaunt, 3 blok, 1 asist ve 1 top çalma ile maça damga vurdu.

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, ikinci maçında da fırtına gibi esti. Los Angeles Lakers'a karşı oynadığı ilk maçında sahaya damga vuran Ömer, Golden maçında da harikalar yarattı.

Türk Jordan durdurulamıyor! Ömer Faruk, NBA'de Lakers'ın ardından Warriors'u da paramparça etti

25 DAKİKA SÜRE ALDI

Ömer, takımının 94-87 kazandığı maça ilk 5'te başladı. Sahada 25 dakika 35 saniye boyunca kalan Yurtseven, 25 sayı, 8 ribaunt, 3 blok, 1 asist ve 1 top çalmayla mücadele etti.

DOUBLE-DOUBLE YAPTI

23 yaşındaki pivot oyuncusu, Lakers karşısında 27 sayı ve 19 ribaunt ile 'double-double' yapmıştı. Ömer Faruk, Fenerbahçe altyapısından yetişti.

Türk Jordan durdurulamıyor! Ömer Faruk, NBA'de Lakers'ın ardından Warriors'u da paramparça etti
Türkiye'nin de artık Jordan'ı var! Ömer Faruk, NBA'deki ilk maçında Lakers'ı tek başına dağıttı
Türkiye'nin de artık Jordan'ı var! Ömer Faruk, NBA'deki ilk maçında Lakers'ı tek başına dağıttı
Bir Türk daha NBA yolcusu! Alperen'in ardından Şehmus Hazer de basketbolun zirve ligine gidiyor
Bir Türk daha NBA yolcusu! Alperen'in ardından Şehmus Hazer de basketbolun zirve ligine gidiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Dündar Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Tuğba Özay Gülben Ergen Şahan Gökbakar
Spor Muslera Fatih Terim Rıza Kayaalp Valentin Rosier Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türk Jordan durdurulamıyor! Ömer Faruk, NBA'de Lakers'ın ardından Warriors'u da paramparça etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 12:22:49. #1.14#

title