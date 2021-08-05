Türk Jordan durdurulamıyor! Ömer Faruk, NBA'de Lakers'ın ardından Warriors'u da paramparça etti
NBA'de Miami Heat formasıyla Summer League'de ilk maçında Lakers'a karşı 29 sayı, 17 ribaunt yapan Ömer Faruk Yurtseven, Golden State Warriors maçında da coştu. Ömer Faruk, bu karşılaşmada 25 sayı, 8 ribaunt, 3 blok, 1 asist ve 1 top çalma ile maça damga vurdu.
Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, ikinci maçında da fırtına gibi esti. Los Angeles Lakers'a karşı oynadığı ilk maçında sahaya damga vuran Ömer, Golden maçında da harikalar yarattı.
25 DAKİKA SÜRE ALDI
Ömer, takımının 94-87 kazandığı maça ilk 5'te başladı. Sahada 25 dakika 35 saniye boyunca kalan Yurtseven, 25 sayı, 8 ribaunt, 3 blok, 1 asist ve 1 top çalmayla mücadele etti.
DOUBLE-DOUBLE YAPTI
23 yaşındaki pivot oyuncusu, Lakers karşısında 27 sayı ve 19 ribaunt ile 'double-double' yapmıştı. Ömer Faruk, Fenerbahçe altyapısından yetişti.