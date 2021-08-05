Türk Jordan durdurulamıyor! Ömer Faruk, NBA'de Lakers'ın ardından Warriors'u da paramparça etti

NBA'de Miami Heat formasıyla Summer League'de ilk maçında Lakers'a karşı 29 sayı, 17 ribaunt yapan Ömer Faruk Yurtseven, Golden State Warriors maçında da coştu. Ömer Faruk, bu karşılaşmada 25 sayı, 8 ribaunt, 3 blok, 1 asist ve 1 top çalma ile maça damga vurdu.