Haberler » Ekonomi » Türk-İş asgari ücrette 2578 TL'de ısrarlı - Ekonomi

Türk-İş asgari ücrette 2578 TL'de ısrarlı

Türkiye, ay sonunda belirlenecek olan asgari ücrete kilitlenmiş durumda. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücrette TÜİK tarafından açıklanan 2.578 TL'de ısrarcı olduklarını ve 1 TL bile inmeyeceklerini söyledi.

16.12.2019 09:41 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:55
Türk-İş asgari ücrette 2578 TL'de ısrarlı

ay sonunda belirlenecek olan asgari ücrete kilitlenmiş durumda. Ülkedeki 17 milyonun 8 milyona yakını asgari ücret üzerinden SGK'ya bildiriliyor. Türk-İş'in 23. Olağan Genel Kurulu'nun gündem maddeleri arasında asgari ücret de yer aldı.

Milliyet'ten Cem Kılıç'ın yazısına göre Türk-İş Başkanı , asgari ücrette TÜİK tarafından açıklanan 2.578 TL konusunda ısrarlı olduklarını ve 1 TL bile inmeyeceklerini açıkladı. Başkan Atalay, olumsuz bir durumda tutanağı imzalamayacaklarını ve masadan yer almayacaklarını da sözlerine ekledi.

Türk-İş Başkanı Atalay konuşmasında asgari ücrette işveren desteğinin de devam etmesini istediklerini belirtti.


Haber Videosu

: Türk-İş asgari ücrette 2578 TL'de ısrarlı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler