Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı
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Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı

28.02.2021 09:48 | Son Güncelleme: 28.02.2021 10:01

Türk Boksör Avni Yıldırım, WBC- WBA Dünya Süper Orta Sıklet Unvan maçında şimdiki unvan sahibi Canelo Alvarez'e meydan okudu. Binlerce kişinin izlediği maçta Alvarez, Yıldırım'ı yenerek unvanını korudu.

ABD'de düzenlenen Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet şampiyonluk maçında Profesyonel Türk boksör Avni Yıldırım, WBA ve WBC süper orta sıklet kemerlerinin sahibi Meksikalı Saul Alvarez ile Miami Hard Rock Stadı'nda karşılaştı.

SABAHA KARŞI RİNGE ÇIKTI

Türkiye'de tüm gözler ABD'nin Florida eyaletinde gerçekleştirilen boks maçına çevrilmişti. Türk Boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile bu sabaha karşı ringe çıktı.

Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı

AVNİ YILDIRIM 4. RAUNDA ÇIKAMADI

ABD'nin Florida Eyaleti'nde bulunan Miami Hard Rock Stadı'nda gerçekleştirilen müsabakada kazanan taraf, unvanın şu anki sahibi Canelo Alvarez oldu. 29 yaşındaki Avni Yıldırım, 4. raunda çıkamadı ve maçı bırakmak zorunda kaldı. 3. raundda knock down olan Avni Yıldırım, raund bittikten sonra doktor kararıyla müsabakadan çekildi. Avni bu maçta kariyerindeki 3. mağlubiyeti almış oldu.

Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı

BİLET FİYATLARI DUDAK UÇUKLATTI

Canelo Alverez - Avni Yıldırım karşılaşması dünya basınında büyük ses getirdi. Amerika'da ve dünyanın her yerinde geniş hayran kitlesi olan Meksikalı Canelo'nun bokstaki süper yıldız statüsü bilet fiyatlarını da etkiledi. Toplamda 80 bin kişilik olan dev stadyumda maçı en iyi yerden izlemek isteyenler 8 bin ABD dolarını gözden çıkarttı.

Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı

MAÇI 18 BİN KİŞİ ZİLEDİ

Dünya basınında büyük ses getiren maç 80.000 kişilik stadyumda gerçekleşti ve pandemi nedeniyle maçı 18.000 kişi izledi. Bilet fiyatları ise dudak uçuklattı. Yılın boks maçını izlemek isteyen MMA severler 8 bin ABD dolarını gözden çıkarmıştı.

Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı

1 MİLYON DOLAR'IN ÜZERİNDE KAZANACAK

Türk boksör Avni Yıldırım organizasyondan 1 Milyon Dolar'ın üzerinde kazanç elde edecek.

Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı
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