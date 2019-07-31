Turizmden ikinci çeyrekte 8 milyar dolar geldi

Turizm geliri, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artışla 7 milyar 973 milyon 963 bin dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç turizm gelirlerinin yüzde 87,8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 12,2'si de yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ziyaretçilerden elde edildi. Yabancıların ortalama harcaması 607 dolar ve yurt dışında ikamet eden kişilerin ortalama harcaması da 766 dolar olarak hesaplandı.

Ziyaretçilerin seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize ettikleri belirtilen TÜİK verilerine göre bu çeyrekte yapılan harcamaların 5 milyar 576 milyon 564 bin dolarını kişisel harcamalar, 2 milyar 397 milyon 399 bin dolarını da paket tur harcamaları oluşturdu.

TURİZM GİDERİ YÜZDE 34,4 DÜŞTÜ

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,3 artışla 12 milyon 762 bin 346 kişiye yükseldi ve bunların yüzde 90,1'ini 11 milyon 499 bin 211 kişi ile yabancılar, yüzde 9,9'unu da 1 milyon 263 bin 135 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 34,4 düşüşle 1 milyar 82 milyon 543 bin dolara geriledi. Bunun 967 milyon 276 bin dolarını kişisel, 115 milyon 266 bin dolarını da paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,4 artışla 2 milyon 444 bin 668 kişiye ulaştı ve bu kişilerin kişi başı ortalama harcaması 443 dolar olarak hesaplandı.

Kaynak: DHA