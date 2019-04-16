Tüpraş, İstanbul Havalimanı Jet Yakıtı İhalesini Kazandı

İstanbul Havalimanı için düzenlenen jet yakıtı ihalesini Tüpraş kazandı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, İGA İstanbul Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri tarafından düzenlenen ihale sonucunda İstanbul Havalimanı'na 5 yıl süreyle yıllık 1,8 milyon ton jet yakıtı satışına hak kazanıldığı belirtildi.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"SATIŞLARA BAŞLANMIŞTIR"

"İGA İstanbul Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenelen ihale neticesinde, Tüpraş'ın İstanbul Havaalanı'na 5 yıl süreyle yıllık 1,8 milyon ton jet yakıtı satışına hak kazandığı tarafımıza bildirilmiş olup, bu kapsamda satışlara başlanmıştır."