Tüpraş, İstanbul Havalimanı Jet Yakıtı İhalesini Kazandı
Tüpraş, İstanbul Havalimanı jet yakıtı ihalesini 5 yıllığına kazandı. KAP'a yapılan açıklamada bu kapsamda satışlara başlandığı da ifade edildi.
İstanbul Havalimanı için düzenlenen jet yakıtı ihalesini Tüpraş kazandı.
Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, İGA İstanbul Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri tarafından düzenlenen ihale sonucunda İstanbul Havalimanı'na 5 yıl süreyle yıllık 1,8 milyon ton jet yakıtı satışına hak kazanıldığı belirtildi.
KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"SATIŞLARA BAŞLANMIŞTIR"
"İGA İstanbul Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenelen ihale neticesinde, Tüpraş'ın İstanbul Havaalanı'na 5 yıl süreyle yıllık 1,8 milyon ton jet yakıtı satışına hak kazandığı tarafımıza bildirilmiş olup, bu kapsamda satışlara başlanmıştır."