Tuncay Şanlı ve Baroni'den Galatasaraylıları kızdıran 6-0 paylaşımları

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0 yenildiği maçın ardından Fenerbahçeli eski futbolcular Tuncay Şanlı ve Baroni'den 6-0 göndermeli paylaşımlar geldi.

07.11.2019 09:36 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:36

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Real Madrid'e deplasmanda 6-0 yenildiği maçın ardından Fenerbahçeli eski futbolcular Tuncay Şanlı ve Cristian Baroni'den sarı kırmızılı taraftarları kızdıran paylaşımlar geldi.

Tarihi 6-0'lık Fenerbahçe galibiyetinde sarı lacivertli formayı giyen Tuncay Şanlı, o döneme ait bir gazete manşetini paylaşarak ezeli rakibe gönderme yaptı.

Öte yandan Cristian Baronise ise 'üzülmeyin' yazarak ağlama hareketi yaptığı bir fotoğrafını paylaştı.


VİDEO: Tuncay Şanlı ve Baroni'den Galatasaraylıları kızdıran 6-0 paylaşımları
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