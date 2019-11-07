Tuncay Şanlı ve Baroni'den Galatasaraylıları kızdıran 6-0 paylaşımları
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0 yenildiği maçın ardından Fenerbahçeli eski futbolcular Tuncay Şanlı ve Baroni'den 6-0 göndermeli paylaşımlar geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Real Madrid'e deplasmanda 6-0 yenildiği maçın ardından Fenerbahçeli eski futbolcular Tuncay Şanlı ve Cristian Baroni'den sarı kırmızılı taraftarları kızdıran paylaşımlar geldi.
Tarihi 6-0'lık Fenerbahçe galibiyetinde sarı lacivertli formayı giyen Tuncay Şanlı, o döneme ait bir gazete manşetini paylaşarak ezeli rakibe gönderme yaptı.
Öte yandan Cristian Baronise ise 'üzülmeyin' yazarak ağlama hareketi yaptığı bir fotoğrafını paylaştı.
VİDEO: Tuncay Şanlı ve Baroni'den Galatasaraylıları kızdıran 6-0 paylaşımları