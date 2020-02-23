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Tümer Metin: Lens'le oynayana, psikolojik tedavi lazım

Beşiktaş kendi sahasında Trabzonspor'la uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kaldı. Eski Beşiktaşlı futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, siyah-beyazlı takımdan Jeremain Lens ve Loris Karius'un performanslarına tepki gösterdi.

23.02.2020 14:33 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:39

'ın Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendiren , Jeremain Lens ve 'u hedef aldı.

"PSİKOLOJİK TEDAVİ LAZIM"

Tümer Metin, TRT Spor'da yaptığı yorumlarda, "Beşiktaş takımı, 23 haftadır kalecisiz oynuyor. Çok net. Lens'le oynayana Allah, vallahi sabırlar versin yani. Allah yardımcısı olsun takım arkadaşının. Lens'le takım arkadaşı olana psikolojik tedavi lazım. Adamın ne yapacağından hiçbir şey anlayamıyorum. Ne zaman verecek, ne zaman alacak, ne zaman şut atacak hiçbir şey anlamıyorum" ifadelerini kullandı.


Haber Videosu

: Tümer Metin: Lens'le oynayana, psikolojik tedavi lazım
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