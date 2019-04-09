Tümer Metin, Beşiktaş'ın Yeni Hocasının Abdullah Avcı Olacağını İma Etti

beIN Sports yorumcusu ve eski futbolcu Tümer Metin, Başakşehir-Beşiktaş maçı sonrasında Abdullah Avcı ve Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddiada bulundu.

Tümer Metin, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün Abdullah Avcı olacağını ve Okan Buruk'un da Medipol Başakşehir başına geçeceğini iddia etti.

Beşiktaş'ta herkes Şenol Güneş sonrasında siyah beyazlı takımı kimin çalıştıracağını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak yayıncı kuruluş beIN Sports yorumcularından Tümer Metin çok konuşlacak bir iddiada bulundu. Tecrübeli yorumcu, Süper Ligde iki kulüpte sürpriz teknik direktör değişikliklerinin olabileceğini söyledi.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in sezonun sona ermesiyle birlikte A Milli Takım'ın başına geçecek olması nedeniyle Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörünün kim olacağı merakla bekleniyor.

TÜMER METİN'DEN FLAŞ İDDİA

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörüyle ilgili olarak beIN SPORTS yorumcusu olan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tümer Metin, flaş bir iddia ortaya attı.

Tümer Metin canlı yayın sırasında, "Okan Buruk sezon sonunda Başakşehir'e gider" iddiasını ortaya attı. Bunun üzerine Şansal Büyüka, "Abdullah Avcı'yı ne yaptın?" dedi.

"BEŞİKTAŞ MAÇI SONRASI SÖYLERİM"

Tümer Metin ise, "Abdullah Hoca'nın ne olacağını önümüzdeki pazartesi söylerim size. Beşiktaş maçından sonra söylerim" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı'nın adı bir süredir Beşiktaş ile anılıyordu. Siyah beyazlıların başkanı Fikret Orman'ın 'yerli hoca istiyoruz' açıklamasının ardından Avcı'nın ismi Beşiktaş ile daha yüksek sesle anılmaya başlanmıştı.

Abdullah Avcı'nın kariyeriyle ilgili kararını Başakşehir ile sezonu nerede tamamlayacağı konusu belirleyecek. Tecrübeli teknik adamın takımıyla şampiyonluk yaşaması halinde Başakşehir'de kalacağı belirtiliyor.

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YORUMLAR (16)

  • TENİSÇİ:
    yanlış hatırlamıyorsam Abdullah Avcının sözleşmesi yenilenmişti. bu durumda sözleşme süresi bitmeden Abdullah Avcının kendi inisiyatifiyle bjkye gelebilmesi mümkün gözükmüyor. ancak başakşehir kulübüyle sözleşmenin karşılıklı olarak fesih edilmesi halinde böyle bir durum gerçekleşebilir ki başakşehir yönetiminin Abdullah Avcı gibi başarılı bir teknik adamdan kolay kolay vazgeçebileceklerini pek zannetmiyorum.
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  • HERKES İŞİNE BAKSIN..:
    ÇARŞI, BESLEMELERE DE KARŞI. . BOŞ BETONLARIN KULÜBE ADAMI BEŞİKTAŞ''A UYMAZ. .
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