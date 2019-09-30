Tümer Metin: Beşiktaş formasını taşıyamayanlar var

30.09.2019 10:33

Tümer Metin, Beşiktaş'ın Trabzonspor'a 4-1 mağlup olduğu maçı TRT Spor ekranlarında yorumladı. Eski futbolcu Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ve oyuncuların performansı eleştirdi. İşte Tümer Metin'in açıklamaları;

"İSTEK YOK, MÜCADELE YOK"

Daha çok isteyen kazandı. Trabzonspor'u hem iyi oyun, hem olağanüstü güzel goller, hem mücadele... Her anlamda tebrik etmek lazım. Büyük takımlarda bu süreçler, erken haftalar olması da dahil zor olur. Beşiktaş, 6. hafta itibarıyla kayıp sezona düşmüş durumda. Kayıp sezonlar vardır. Ligin sonunun gelmediği. Şu anda Beşiktaş adına söylenecek çok fazla şey var ama elle tutulur bir şey yok. Sahada 1 tane ne yaptığını bilen oyuncu yok. Bir plan yok. İstek yok. Mücadele yok. İsyan yok. Bu kadar 'yok'un olduğu yerde doğru var olamaz, bulamazsın.

Trabzonspor, mevcut kadrosu itibarıyla, sakatları, cezalılar, geçirdiği süreç sonrası Beşiktaş maçıyla birlikte bastı ve zıpladı. Sadece 3 puan demek değil bu. Varım demek, yarıştayım demek, buradayım demek. Varlığını ortaya koydu Trabzonspor. O yüzden oyuncuları tebrik etmek gerekiyor. Benim adıma maçın en iyi 3 oyuncusu, Sosa, Nwakaeme ve Kamil Ahmet Çörekçi.

"BEŞİKTAŞ HAVLU ATTI"

Oyunu iyi oyuncuyla oynarsın. Her oyuncuyla oynayamazsın. Büyük takımlar, büyük camialar bir sıkıntı var. Gidişatı, ben 6. hafta çok erken dediler ama Beşiktaş, havluyu attı. Buradan dönmez. Niye dönmez söylüyorum. Trabzonspor, 6. hafta bir Beşiktaş maçı oynadı. Çok iyi oynadı mı, dört dörtlük oynadı. Hak edilmiş. Bu bir parametredir. Önümüzdeki hafta bu oyunun üstüne koyarsan, inşaya başlarsın. En az bu oyunu oynarsan, ligdeki herkesi yenebilirsin. Burada sallanmalar olabilir ama bir şey var. 6. hafta oldu, Beşiktaş'ın 1 tane iyi oyununa rastlayamadık. Beşiktaş, bunu oynarsa, hocanın kafasındaki oyun bu dediğimiz bir oyuna şahit olmadık. Oyunun belli bölümlerinde oynadığı yerler var. Bu akşam 3-2 olmadı diye dua ediyorum. O da yanıltabilirdi.

"BEŞİKTAŞ FORMASININ AĞIRLIĞINI TAŞIYAMAYAN OYUNCULAR VAR"

Bir büyük camia, bir büyük takım için en büyük tehlike şudur. Büyük camialar, mazileriyle konuşurlar. Geçen sezon bunu Fenerbahçe yaşadı. Reyesler, Slimaniler, Freyler Fenerbahçe'nin oyuncusu değillerdi. Şu anda Beşiktaş kadrosunda, Beşiktaş formasının ağırlığını taşıyamayacak oyuncular var. Bu oyunculara tesislerin, stadyumun kapısından içeri girdikten sonra şunu anlatabilirsin. 'Bak arkadaşım benim mazim, geçmişim bu. Ben çok büyük kulübüm.' diyebilirsiniz. Fakat, ikna edemezsiniz. Bunu siz telaffuz edersiniz ama geri dönüşü olmaz.

"OĞUZHAN'DAN SOSA BEKLİYORUZ"

Diaby, Elneny, N'Koudou bu oyuncularla olmaz. Bu oyuncuların yapabilecekleri belli. Beşiktaş aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekliyor. Ama olmaz! Kadro kalitesini masaya yatıralım. Biz Oğuzhan'dan Sosa performansı bekliyoruz.