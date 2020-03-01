: Tümer Metin, ayrılık açıklamasındaki detaya sert çıktı: Böyle saçmalık olamaz

01.03.2020 22:47 | Son Güncelleme: 01.03.2020 22:49

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ersun Yanal'dan gelen talep üzerine kendisiyle karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı, yönetim kuruluyla yapılan istişare doğrultusunda Ersun Yanal'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanacak yarı final ilk maçında sarı-lacivertli takımın başında son kez yer alacağı da aktarıldı.

Tümer Metin

"YÖNETİM TAMAMEN KENDİNİ DÜŞÜNÜYOR"

Deneyimli hocanın ayrılığını yorumlayan TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, "Ersun Yanal ile yollar ayrılmış ama Trabzonspor maçına çıkacak. Kusura bakmayın ama böyle bir saçmalık olamaz. Gerekirse hocasız maça çık ama yollarını ayırdığın hocayla 3 gün sonra hayati maça çıkamazsın. Yenilsen sorarlar, yensen yine sorarlar. Yönetim tamamen kendini düşünüyor. Ersun Hoca, son kez Trabzonspor maçına çıkmak isteyebilir, o zaman bu ayrılığı açıklamazsın. Bu açıklamayı maçtan sonra çarşamba günü yaparsın" ifadelerini kullandı.

Haber Videosu