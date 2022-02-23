Tüm uyarıları hiçe saydı! Mesut Özil'den Ali Koç'u çıldırtacak hamle

Fenerbahçe'de yaşanan Mesut Özil- Ali Koç geriliminde 2. perde yaşanıyor. Koç'un daha önce ticari işlerine değil, sahaya odaklanmasını istediği Mesut Özil, eski takım arkadaşıyla yeni bir şirket kurdu.

SAĞLIK ŞİRKETİ KURDU

Akşam'ın haberine göre; Saha dışında gerçekleştirdiği ticari işlerle dikkat çeken ve kripto para işine dahi giren Mesut Özil şimdi de eski takım arkadaşı Mathieu Flamini ile sağlık şirketi kurdu. Flamini, Mesut Özil ile kurduğu şirket için "Beslenme, zindelik, zihinsel güç konusunda uzmanlarla etkileşim kurabileceğimiz, bilgilerini paylaşabileceğimiz ve deneyimlerini paylaşabileceğimiz bir platform" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil-Mathieu Flamini

"TİCARİ İŞLERİNİ KENARA KOYMALI"

Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada, "Mesut Özil'in artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri bir kenara koyup, Fenerbahçe için yapacaklarına konsantre olmalı. Hepimiz Mesut'un neler yapabileceğini biliyoruz. Onun da ticari işleri bir kenara koyup işine odaklanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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