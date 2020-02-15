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TÜGİAD öğrencileri geleceğe hazırlayacak

Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Uludağ Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (KARMER) ziyaret ederek yapılabilecek olası işbirliklerini konuştu.

15.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:24
TÜGİAD öğrencileri geleceğe hazırlayacak

(TÜGİAD) Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (KARMER) ziyaret ederek yapılabilecek olası işbirliklerini konuştu.

Kaynak: Dunya.com

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