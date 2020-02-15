TÜGİAD öğrencileri geleceğe hazırlayacak
Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Uludağ Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (KARMER) ziyaret ederek yapılabilecek olası işbirliklerini konuştu.
15.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:24
Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Uludağ Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (KARMER) ziyaret ederek yapılabilecek olası işbirliklerini konuştu.
Kaynak: Dunya.com