TÜGİAD'dan Muazzez İlmiye Çığ'a yüz yılın Cumhuriyet kadını ödülü
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TÜGİAD'dan Muazzez İlmiye Çığ'a yüz yılın Cumhuriyet kadını ödülü

08.03.2021 10:47 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:50
TÜGİAD'dan Muazzez İlmiye Çığ'a yüz yılın Cumhuriyet kadını ödülü

Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ı ziyaret ederek Yüzyılın Cumhuriyet Kadını plaketini teslim etti.

Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ı ziyaret ederek Yüzyılın Cumhuriyet Kadını plaketini teslim etti. Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, "Kadınlarımız okusun ve kendine güvensin. Avrupa'nın 400 yılda yaptığını, biz 80-90 yılda yaptık" dedi.

Türkiye Genç İş Adamları Derneği'nin (TÜGİAD) ilk kadın Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ı evinde ziyaret ederek, dernek adına Yüzyılın Cumhuriyet Kadını ödülünü teslim etti. Ziyaretten ve kendisine verilen plaketten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, kadınlara, genç kızlara tavsiyelerde bulundu. Kadınların çok çalışması gerektiğini belirten Çığ, "Kadınlarımız, kızlarımız okusunlar. Kendilerine güvensinler. Güven çok önemli. Ben kendime güvenmeseydim bugün olduğum yerde olamazdım. Bu mevkie çıkamazdım. Engellerin karşısında dik duracaksın. Kavgayla hırsla üstesinden gelemezsiniz. Başarı ile geleceksiniz. Atatürk İlke ve inkılaplarından asla ayrılmayın" dedi.

"Devrimlerin en yüksek seviyesindeyiz"

Türk kadının devrimlerin en yüksek çağında olduğunu İfade eden Muazzez İlmiye Çığ, "Devrimlere başladığımız zaman kadınlarımızda okuma yazma yoktu. Devrimlerle birlikte kadın erkek eşit şartlarda okumaya başladı. Bugün sağlık, ticaret, bilim gibi her alanda kadınlarımız dünya çapında ödüller alıyor. NASA'ya kabul edilen kadınlarımız var. Bu çok önemli. İşte bu yüzden devrimlerimizin en yüksek çağındayız. Avrupa'nın 400 yılda yaptığını, biz 80-90 yılda yaptık. Demek ki bizim insanımıza yol açarsanız, önüne geçilemeyecek kadar ilerleriz. Işık karanlığı yener" diye konuştu

"Ülkenin kalkınmasında rol oynamak her kadının borcu"

Muazzez İlmiye Çığ'ın ülke adına önemli bir isim olduğunun altını çizen TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel ise "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın üniversite öğrencilerinden, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin ilk kadın mezunlarından. Bir Cumhuriyet kadını. Kendisi ile bir araya gelip TÜGİAD adına Yüzyılın Cumhuriyet Kadını ödülünü teslim ettik. Kendisinin 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutladık" açıklamasında bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün bir milletin yeniden doğuşu için eğitime ve kadınların okumasına önem verdiğini hatırlatan Çevikel, "Kazanılmış haklarımızı kullanarak ülkemizin kalkınmasında rol oynamak kadınlar olarak en önemli görevlerimizden. Bugün kadınlar iş hayatında ne kadar aktif olursa ülkenin kalkınması ve hedeflerine ulaşması da o kadar hızlı olur. Cumhuriyet kadınları olarak bunu bu ülkeye borçluyuz. Birbirimizi destekleyip, daha güçlenerek, haklarımıza sahip çıkmayız. Bu vesile ile kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum " açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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