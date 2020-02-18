Tufan Kayış kimdir? Milli Boksör Tufan Kayış hayatı ve biyografisi!

18.02.2020 14:37 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:39

23 yaşındaki milli boksör Tufan Kayış boksa 2006'da başlamıştır. Kariyerinde pek çok başarı bulunan Kayış, ünlü isimlerle antrenmanlar yapmakta ve egzersizlerini sosyal medya hesabından paylaşmaktadır. Genç boksör Tufan Kayış hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte, Milli Boksör Tufan Kayış hayatı ve biyografisi!

TUFAN KAYIŞ KİMDİR?

Doğum tarihi: 07.11.1997

Doğum yeri: Giresun

Yaşı: 23

Eğitimi:

Bursa Celal Sönmez Spor Lisesinden 2015'te mezun oldu.

Lisesinden 2015'te mezun oldu. Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Antrenörlük Bölümü 4. Sınıf öğrencisidir.

3. ve 4. sınıfta III. Kademe Fitness Uzmanlık Eğitimi almaktadır.

TUFAN KAYIŞ SPOR KARİYERİ

2006 Yılında boksa başladı.

2006 - 2008 Feriköy SK Alt Minikler Boks Takımı

2008 Beşiktaş JK Boks Takımına Transfer oldu

2008 - 2010 Beşiktaş JK Üst Minikler Boks Takımı

2010 - 2012 Beşiktaş JK Yıldızlar Boks Takımı

2012 - Karabük Ovacık Boks Takımı

2013 - Trabzon Osmanlı Boks Takımı

2014 - 2015 Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Boks Takımı

2012 Yılı Yıldız Erkekler 50 KG Türkiye 3.lüğü

2012 Yılı Türkiye Milli Takım Kampları

2013 Yılı Genç Erkekler 56 KG Türkiye 2.liği

2014 Yılı Uluslararası Ahmet Cömert Avrupa Şampiyonası Katılımı

2007-2014 Yılları arası İstanbul - Trabzon - Karabük - Bursa il 1. 2. 3.lükler

TUFAN KAYIŞ SAHİP OLDUĞU BELGELER

2014 C sınıfı Boks Milli Sporcu Belgesi

2015 MihaBodytec EMS Eğitimi

2014 - 2015 Bursa Basketbol Federasyonu Yerel Lig 1. Kademe basketbol hakemliği

2017 Türkiye Boks Federasyonu 1. Kademe Boks Antrenörlük Kursu

2017 Postur Düzeltici Egzersizler Eğitimi

2017 FMS Eğitimi Level 1

2018 Sporcu Beslenmesi ve Sporcularda Sakatlık Önleyici Egzersiz Eğitimi