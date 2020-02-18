Tufan Kayış kimdir? Milli Boksör Tufan Kayış hayatı ve biyografisi!
Tufan Kayış 1997, Giresun doğumlu milli boksördür. 2006'da boks sporuna başlayan Tufan Kayış sosyal medyayı aktif olarak kullanmakta ve paylaşımlar yapmaktadır. Birçok ünlü isimle antrenmanlar yapan mili boksörü sizler içi mercek altına aldık. İşte Tufan Kayış'ın merak edilenleri…
23 yaşındaki milli boksör Tufan Kayış boksa 2006'da başlamıştır. Kariyerinde pek çok başarı bulunan Kayış, ünlü isimlerle antrenmanlar yapmakta ve egzersizlerini sosyal medya hesabından paylaşmaktadır. Genç boksör Tufan Kayış hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte, Milli Boksör Tufan Kayış hayatı ve biyografisi!
TUFAN KAYIŞ KİMDİR?
Doğum tarihi: 07.11.1997
Doğum yeri: Giresun
Yaşı: 23
Eğitimi:
- Bursa Celal Sönmez Spor Lisesinden 2015'te mezun oldu.
- Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Antrenörlük Bölümü 4. Sınıf öğrencisidir.
- 3. ve 4. sınıfta III. Kademe Fitness Uzmanlık Eğitimi almaktadır.
TUFAN KAYIŞ SPOR KARİYERİ
2006 Yılında boksa başladı.
2006 - 2008 Feriköy SK Alt Minikler Boks Takımı
2008 Beşiktaş JK Boks Takımına Transfer oldu
2008 - 2010 Beşiktaş JK Üst Minikler Boks Takımı
2010 - 2012 Beşiktaş JK Yıldızlar Boks Takımı
2012 - Karabük Ovacık Boks Takımı
2013 - Trabzon Osmanlı Boks Takımı
2014 - 2015 Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Boks Takımı
2012 Yılı Yıldız Erkekler 50 KG Türkiye 3.lüğü
2012 Yılı Türkiye Milli Takım Kampları
2013 Yılı Genç Erkekler 56 KG Türkiye 2.liği
2014 Yılı Uluslararası Ahmet Cömert Avrupa Şampiyonası Katılımı
2007-2014 Yılları arası İstanbul - Trabzon - Karabük - Bursa il 1. 2. 3.lükler
TUFAN KAYIŞ SAHİP OLDUĞU BELGELER
2014 C sınıfı Boks Milli Sporcu Belgesi
2015 MihaBodytec EMS Eğitimi
2014 - 2015 Bursa Basketbol Federasyonu Yerel Lig 1. Kademe basketbol hakemliği
2017 Türkiye Boks Federasyonu 1. Kademe Boks Antrenörlük Kursu
2017 Postur Düzeltici Egzersizler Eğitimi
2017 FMS Eğitimi Level 1
2018 Sporcu Beslenmesi ve Sporcularda Sakatlık Önleyici Egzersiz Eğitimi