Son başvuru tarihi 27 Eylül! TÜBİTAK koruma alacak
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na 5 koruma memuru alınacak. İlan için son başvuru tarihi 27 Eylül.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) koruma alımı yapılacak.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Başkanlık İdari Hizmetler Daire Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Müdürlüğünde görev yapmak üzere 5 memur (koruma) alınacak.
SON BAŞVURU TARİHİ 27 EYLÜL
Ankara'da görev yapacak personel için son başvuru tarihi 27 Eylül olarak belirlendi. Başvurular, Türkiye İş Kurumunun web sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.