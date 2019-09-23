Son başvuru tarihi 27 Eylül! TÜBİTAK koruma alacak

Son başvuru tarihi 27 Eylül! TÜBİTAK koruma alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na 5 koruma memuru alınacak. İlan için son başvuru tarihi 27 Eylül.

23.09.2019 08:48
Son başvuru tarihi 27 Eylül! TÜBİTAK koruma alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) koruma alımı yapılacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Başkanlık İdari Hizmetler Daire Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Müdürlüğünde görev yapmak üzere 5 memur (koruma) alınacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 27 EYLÜL

Ankara'da görev yapacak personel için son başvuru tarihi 27 Eylül olarak belirlendi. Başvurular, Türkiye İş Kurumunun web sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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