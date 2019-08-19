TÜBİTAK koruma alacak
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) koruma alımı yapılacak.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) koruma alımı yapılacak.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, İdari Hizmetler Daire Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Müdürlüğünde görev yapmak üzere 5 memur (koruma) alınacak.
Ankara'da görev yapacak personel için son başvuru tarihi 23 Ağustos olarak belirlendi.
Başvurular, Türkiye İş Kurumunun web sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.