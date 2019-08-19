TÜBİTAK koruma alacak

TÜBİTAK koruma alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) koruma alımı yapılacak.

19.08.2019 08:26
TÜBİTAK koruma alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) koruma alımı yapılacak.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, İdari Hizmetler Daire Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Müdürlüğünde görev yapmak üzere 5 memur (koruma) alınacak.
Ankara'da görev yapacak personel için son başvuru tarihi 23 Ağustos olarak belirlendi.
Başvurular, Türkiye İş Kurumunun web sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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