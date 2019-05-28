TÜBİTAK'a 5 Personel Alınacak
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, teknisyen, büro memuru, memur ve yönetici asistanı olarak 5 personel alacak.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) birimlerinde görev yapmak üzere 5 personel istihdam edilecek.
ARANAN KADROLAR
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Marmara Araştırma Merkezi ile Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi bünyesinde görev yapmak üzere teknisyen, büro memuru, memur ve yönetici asistanı alınacak.
SON BAŞVURU TARİHİ 1 HAZİRAN
Toplam 5 personel alımını kapsayan ilan için son başvuru tarihi 1 Haziran olarak belirlendi.
Kaynak: AA
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