TÜBİTAK'a 21 personel alınacak
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, mühendis ve Ar-Ge personeli olmak üzere toplamda 21 personeli istihdam edecek. İlana son başvuru tarihi 8 Temmuz.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) birimlerinde görev yapmak üzere 21 personel istihdam edilecek.
MÜHENDİS VE AR-GE PERSONELİ ALINACAK
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcılığı ile Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere mühendis ve Ar-Ge personeli alınacak.
SON BAŞVURU TARİHİ 8 TEMMUZ
Toplam 21 personel alımını kapsayan ilan için son başvuru tarihi 8 Temmuz olarak belirlendi.
Kaynak: AA
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