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TSYD Masa Tenisi Turnuvası'nda şampiyon İzmir BŞB

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
TSYD Masa Tenisi Turnuvası'nda şampiyon İzmir BŞB

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi ile Masa Tenisi Federasyonu İzmir Temsilciliği işbirliğinde düzenlen 1'inci TSYD İzmir Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi.

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi ile Masa Tenisi Federasyonu İzmir Temsilciliği işbirliğinde düzenlen 1'inci TSYD İzmir Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi. Halkapınar Spor Salonu'nda yapılan ve iki gün süren turnuva son derece çekişmeli maçlara sahne oldu. Bu yıl ilk kez düzenlenen turnuvanın takımlar kategorisinde şampiyonluğu İzmir Büyükşehir Belediyespor elde etti. Altay Masa Tenisi Takımı ikinci, Mavi Ege üçüncü, İZVET ise dördüncü sırada turnuvayı tamamladı.

Ferdi kategoride ise büyük bir heyecana sahne olan final müsabakası sonucunda Temel Gökkaya'yı 3-1 mağlup etmeyi başaran Berkay Hocaoğlu şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Serdar Adıgüzel üçüncü, Ahmet Bitirmiş de dördüncü sırada yer almayı başardı. Turnuvada medya mensupları da yarıştı. Final maçında Hasan Ercazip'i 3-2'lik skorla yenmeyi başaran Tuğkan Ülken birinciliğiliği elde etti. Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş tarafından verildi.


TSYD Masa Tenisi Turnuvası'nda şampiyon İzmir BŞB

TSYD Masa Tenisi Turnuvası'nda şampiyon İzmir BŞB

TSYD Masa Tenisi Turnuvası'nda şampiyon İzmir BŞB

TSYD Masa Tenisi Turnuvası'nda şampiyon İzmir BŞB

TSYD Masa Tenisi Turnuvası'nda şampiyon İzmir BŞB

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Haber: TSYD Masa Tenisi Turnuvası'nda şampiyon İzmir BŞB - Haberler Spor
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