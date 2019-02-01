Kullanım Alanı Genişliyor! Milli Savunmaya Kenevir Rötuşu

Son yıllarda imza attığı işlerle kendi güvenlik güçlerinin çok stratejik avantajlar kazanmasının yanı sıra dünyanın gıpta ettiği projelere de imza atan yerli ve milli savunma sanayi keneviri kullanarak başarısını çok daha ileri taşımanın hedefinde. Uzmanlara göre yerli ve milli silahların hemen hepsinin kenevirden yapılması mümkün. Mevcut miğferlerin yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığında olduğuna işaret eden uzmanlar kenevirden yapılan yerli miğferin 650 gram olacağını ve kurşun geçirmeyeceğini belirtti.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASINDAN SONRA PROJELER ARTTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ülkemizde keneviri yok ettik. Bu konuda yeniden hızlıca çalışmalara başlıyoruz. Bu işin başlatılması lazım" cümleleriyle ilk işaretini verdiği yeni süreç hemen her sektörde adeta doping etkisi yaptı.

Erdoğan'ın kenevir çıkışının ardından otomotivden enerjiye, sağlıktan inşaata ve daha çok sayıda sektörde 'kenevirle üretim' projeleri hız kazanırken, yerli ve milli savunma cephesinde de beklentiler arttı.

MİLLİ SİLAH DA KULLANILABİLİR

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Kendir Enstitüsü Başkanı ve "Mucize Bitki Kenevir" isimli kitabın yazarı Erdem Ulaş, kenevirin yerli silah teknolojilerinde nerelerde kullanılabileceği ve nasıl etkileri olabileceğini açıkladı.

Kenevirin selüloz miktarı yüksek bir ürün olduğunu vurgulayan Ulaş, "Bu mucize bitkinin yerli ve milli silah projelerinde etkin olarak kullanılması son derece önemli ve yerinde bir adım olur" şeklinde konuştu.

İHA'YA KENEVİRDEN GÖVDE

Kenevirle üretilecek savunma sanayi ürünlerini 'yükte hafif pahada ağır' olarak niteleyen Ulaş, şöyle devam etti:

"Milli piyade tüfeğinden tanklara, silahlı/silahsız insansız hava araçlarından güvenlik güçlerimizin kullandığı miğferlere kadar hemen her alanda kenevir kullanılabilir. Kenevirin kullanılacağı ürünler hem daha sağlam olacak hem de daha ucuza mal edilmiş bir şekilde üretilecek. Kaldı ki son yıllarda Türkiye'nin savunma sanayinde kullanılan ürünlerin dünya genelinde ne denli ilgiyle izlendiğini biliyoruz. Kenevir kullanılarak üretilecek savunma araç gereçleri çok ciddi bir ihracat kalemi anlamı da taşıyor. Kenevirden yapılan ürünler hem daha sağlıklı, hem de uzun ömürlü ve dayanıklı olacak. Ve tüm bu avantajlarının yanı sıra çok daha ucuza mal edilip, milli olarak üretilebilecek."