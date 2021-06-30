TRT Euro 2020 bugün maç yok mu, neden yok? 30 Haziran maç yok mu? Euro 2020 2. tur maçları bitti mi? Yeni maçlar ne zaman?

Euro 2020'de ikinci tur maçları sona erdi. İkinci tur maçları ise heyecanla bekleniyor. TRT yayın akışına göre bugün Euro 2020 maçı olmayacak. Peki, 30 Haziran Çarşamba neden maç yok, TRT 1'de maç olmayacak mı? Euro 2020 maçları bitti mi? Bugün neden maç yok? Euro 2021 maçları bitti mi? Detaylar haberimizde...

Bugün TRT 1'de yabancı film olacak. Bunun ardından vatandaşlar bugün neden Euro 2020 maçı yok, maç neden yayınlanmıyor? TRT Spor'da maç yok mu? TRT'de neden maç yok? TRT'de Euro 2020 maçları neden bitti, ne zaman başlayacak? merak etti. Cevaplarını hemen verelim...

30 HAZİRAN ÇARŞAMBA BUGÜN MAÇ YOK MU, NEDEN YOK?

Euro 2020 2. tur maçları bitti. Bunun ardından 2 günlük ara verildi. Bu yüzden bugün ve yarın TRT 1'de ve TRT Spor'da Euro 2020 maçları olmayacak. Çeyrek final maçları 2 Temmuz Cuma günü başlayacak.

TRT 1'in yayın akışına göre bugün Sultan filmi ekranlara gelecektir.

Kısacası bugün Euro 2020 maçı yok. En yakın tarihteki maç 2 Temmuz'da olacak.

EURO 2020 MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Euro 2020 maçlarını TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.