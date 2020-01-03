: Onyekuru, yarın İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçecek

03.01.2020 20:22 | Son Güncelleme: 03.01.2020 20:44

Galatasaray'ın transferi için Monaco ile prensip anlaşmasına vardığı Henry Onyekuru için Fransa'dan bir iddia ortaya atıldı. Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre; Henry Onyekuru yarın (4 Ocak) İstanbul'da olacak ve sarı-kırmızılı kulüp için sağlık kontrolünden geçecek.

1.5 YILLIĞINA KİRALANACAK

Onyekuru'nun 1.5 yıllığına Galatasaray ile kiralık sözleşme imzalaması bekleniyor. 22 yaşındaki oyuncu Fransız ekibiyle bu sezon 4 maça çıkarken 1 asist yaptı.

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