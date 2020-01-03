Onyekuru, yarın İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçecek
Monaco forması giyen Henry Onyekuru'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Fransız basını, yıldız oyuncunun yarın İstanbul'da sağlık kontrolünden geçeceğini açıkladı.
Galatasaray'ın transferi için Monaco ile prensip anlaşmasına vardığı Henry Onyekuru için Fransa'dan bir iddia ortaya atıldı. Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre; Henry Onyekuru yarın (4 Ocak) İstanbul'da olacak ve sarı-kırmızılı kulüp için sağlık kontrolünden geçecek.
1.5 YILLIĞINA KİRALANACAK
Onyekuru'nun 1.5 yıllığına Galatasaray ile kiralık sözleşme imzalaması bekleniyor. 22 yaşındaki oyuncu Fransız ekibiyle bu sezon 4 maça çıkarken 1 asist yaptı.